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Sektörde bir "yapay zekâ balonu" oluştuğuna dair endişeleri sert bir dille "yersiz" ve "aptalca" olarak nitelendiren Son, 2040 yılına gelindiğinde yapay zekâ altyapısını küresel ölçekte sürdürebilmek için yıllık 5 trilyon dolar (yaklaşık 800 trilyon yen) yatırım yapılması gerekeceğini savundu.

Masayoshi Son'un bu dudak uçuklatan projeksiyonu finans çevrelerinde tartışma yaratsa da vizyoner lider, yapay zekânın getireceği ekonomik devrimin bu harcamaları birer "yuvarlama hatası" kadar önemsiz kılacağına inanıyor.

5 TRİLYON DOLAR NEDEN BİR "YUVARLAMA HATASI"?

Yıllık 5 trilyon dolarlık küresel yatırım ihtiyacının ilk bakışta gerçek dışı göründüğünü kabul eden Son, arkasındaki matematiksel öngörüyü şu şekilde özetledi:

GSYH'nin %20'si: 2040 yılında yapay zekâ tabanlı endüstrilerin üreteceği gelir, küresel gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) %20'sini oluşturacak.

Kârlılık Odaklı Dönüşüm: Yapay zekâ sadece hayatı değiştirmekle kalmayacak, devasa seviyede kâr üretecek. Küresel ekonominin beşte birini yöneten bir teknoloji dalgası için yıllık 800 trilyon yenlik harcama, yaratılan katma değerin yanında son derece küçük kalacak.

"Yapay zekanın bir balon olup olmadığını sormak yersiz. Bence bunu soranlar yapay zekanın neyle ilgili olduğunu henüz anlamamış."

SOFTBANK'IN 60 MİLYAR DOLARLIK OPENAI HEDEFİ

SoftBank, bu vizyonu sadece teoride bırakmıyor. Şirket, kendisini küresel yapay zekâ ekosisteminin temel platformlarından biri haline getirmek için milyarlarca dolarlık sermaye harcamaları yürütüyor:

Şirketin ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'a yaptığı toplam yatırımların 2026 yılı bitmeden 60 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.

Yatırım fonları sadece yazılımla sınırlı kalmayıp; yeni nesil veri merkezlerine, çip üretimine ve robotik teknolojilerine aktarılıyor.

ENERJİ KRİZİNE ÇÖZÜM: NÜKLEER FÜZYON

Son'a göre bu ekosistemin önündeki en büyük fiziksel engel yazılımdan ziyade enerji üretimi. 2040'a kadar yapay zekâ veri merkezlerinin 3 teravatlık bir elektrik gücüne ihtiyaç duyacağını öngören CEO, bunun bugünkü küresel elektrik tüketiminin tam 1,8 katı olduğunu vurguladı.

Bu devasa enerji ihtiyacını karşılamak için Son'un yol haritası şöyle şekilleniyor:

Geçiş Dönemi: İlk aşamada veri merkezlerinin enerji ihtiyacı ağırlıklı olarak doğal gaz santralleriyle sübvanse edilecek.

Nihai Hedef: Gelecekte ana akım temiz enerji kaynağı Dünya tabanlı nükleer füzyon olacak. Elon Musk'ın uzay tabanlı güneş enerjisi projelerine de değinen Son, yeryüzündeki füzyon enerjisinin çok daha ucuz ve pratik bir alternatif olacağını düşünüyor.

"İNSANLIĞIN ÜSTÜNLÜK ÇAĞI BİTİYOR"

Masayoshi Son'un konuşmasındaki en radikal ve felsefi kısım ise 2040 toplum yapısına dair fütüristik öngörüsüydü. Gelecekte 100 trilyon yapay zekâ ajanının (kendi kararlarını alabilen bağımsız algoritmalar) birbiriyle iletişim kurarak dünyayı şekillendireceğini iddia etti.

Dünyanın artık "insan merkezli" olmaktan çıkıp "ajan merkezli" bir yapıya bürüneceğini söyleyen Son, şu çarpıcı cümleyle konuşmasını noktaladı: "İnsanların Dünya'daki en üstün yaşam formu olduğu çağ sona erecek. Bu, iyi ya da kötü bir şekilde gerçekleşecek ve durdurulması imkânsız."