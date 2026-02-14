Arnavutluk basınında yer alan haberlere göre, Bisha’nın yüzü ve sesi, hükümette görev alan yapay zekâ temelli sanal bakan Yapay Zeka Bakan Diella uygulamasında kullanıldı. Oyuncu, bu durumun mesleki itibarına ve kamuoyundaki imajına zarar verdiğini savundu.

“SADECE E-ALBANİA İÇİN İZİN VERDİK”

Bisha, Tiran Birinci Derece İdari Mahkemesi’ne sunduğu dava dilekçesinde, ses ve görüntüsünün yalnızca Arnavutluk hükümetine ait e-Albania portalındaki sanal asistan modeli için kullanılmasına onay verdiğini belirtti. “Yapay Zeka Bakan” projesi için herhangi bir rıza vermediğini vurgulayan oyuncu, bu nedenle maddi ve manevi tazminat istedi.

DAVALILAR ARASINDA BAŞBAKANLIK DA VAR

Dava dilekçesinde davalı taraflar arasında Arnavutluk Bakanlar Kurulu, Başbakanlık, Arnavutluk Ulusal Bilgi Toplumu Ajansı (AKSHI) ve projede yer alan bir özel şirket bulunuyor. Bisha ayrıca, yargılama süreci sonuçlanana kadar Diella’nın kendi sesini ve görüntüsünü kullanmasının durdurulmasını talep etti.

DİELLA HÜKÜMETTE RESMİ GÖREV ÜSTLENMİŞTİ

Yapay zekâ tabanlı sanal bakan Diella, 11 Mayıs 2025 genel seçimlerinin ardından kurulan yeni hükümette resmen görev almıştı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Diella’nın kamu ihalelerinden sorumlu olacağını açıklamıştı.

Diella’nın Arnavutluk Meclisi’ndeki ilk konuşması ise ülkedeki muhalefetin tepkisini çekmiş, muhalif milletvekilleri uygulamayı “anayasaya aykırı” olduğu gerekçesiyle protesto etmişti.

YAPAY ZEKA VE HAK İHLALİ TARTIŞMASI

Uzmanlar, davanın yalnızca Arnavutluk için değil, yapay zekâ teknolojilerinin kişisel haklar, görüntü ve ses kullanımı açısından dünya genelinde nasıl sınırlandırılması gerektiğine dair emsal oluşturabileceğine dikkat çekiyor.