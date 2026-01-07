Google, CES 2026’da Google TV için önemli yenilikler açıkladı. Platforma entegre edilen Gemini yapay zeka, TV ile etkileşimi daha doğal hâle getiriyor ve izlenecek içerikleri kişiselleştiriyor.
Yapay zeka artık televizyonunuzda
Teknolojik alanlarda ve günlük hayatta fazlasıyla kullandığımız yapay zeka artık televizyonlarda da aktif olacak.
Yeni özelliklerle kullanıcılar, “ekran çok karanlık” gibi basit komutlarla görüntü ve ses ayarlarını otomatik olarak optimize edebiliyor.
Fotoğraf ve videolar da doğrudan TV üzerinden yapay zeka destekli araçlarla düzenlenebiliyor.
Google TV, akıllı evin merkezi olmayı da hedefliyor.
Gemini sayesinde TV, ışıklar, kameralar ve diğer bağlı cihazlarla etkileşime geçebiliyor.
Google, arayüz karmaşıklığı eleştirilerini geride bırakıp TV deneyimini daha sezgisel ve akıllı hale getirmeyi amaçlıyor.
