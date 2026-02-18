Yapay zeka açıkladı: 4 kişilik ailenin ekonomik iftar menüsü

2026 Şubat ayı itibarıyla güncel piyasa verilerine göre, 4 kişilik bir ailenin evde hazırladığı ekonomik bir iftar sofrasının maliyeti ortalama 1.000 – 1.500 TL arasında değişiyor. Market indirimlerinin yakalanması halinde bu rakam alt sınırda tutulabiliyor. Etli yemekler veya kaliteli hurma tercih edildiğinde maliyet biraz daha yükseliyor.