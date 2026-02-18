2026 Şubat ayı itibarıyla güncel piyasa verilerine göre, 4 kişilik bir ailenin evde hazırladığı ekonomik bir iftar sofrasının maliyeti ortalama 1.000 – 1.500 TL arasında değişiyor. Market indirimlerinin yakalanması halinde bu rakam alt sınırda tutulabiliyor. Etli yemekler veya kaliteli hurma tercih edildiğinde maliyet biraz daha yükseliyor.
Yapay zeka açıkladı: 4 kişilik ailenin ekonomik iftar menüsü
2026 Ramazan ayı geldi artan gıda fiyatları ve enflasyon baskısı altında iftar sofralarının maliyeti yeniden gündemde. Özellikle dar ve orta gelirli aileler için evde hazırlanan mütevazı bir iftar menüsünü sizler için yapay zekaya derlettik.Derleyen: Hande Karacan
GIDA ENFLASYONU SOFRAYI VURDU
Türkiye genelinde gıda enflasyonunun geçen yıla kıyasla yüzde 30-50 bandında arttığı belirtilirken, temel iftariyelik ürünlerdeki zamlar dikkat çekiyor.
Medine hurmasının tanesi 40 TL’ye kadar çıkabiliyor. 250-500 gramlık paketler 100-300 TL arasında.
Siyah veya yeşil zeytin (500 gr) 100-200 TL.
Beyaz peynir veya lor (300-500 gr) 100-200 TL bandında.
Ramazan pidesinde kilogram fiyatı 100 TL azami seviyede tutulurken, 250 gramlık pide büyükşehirlerde yaklaşık 25 TL, 350 gramlık pide ise 35 TL civarında satılıyor.
Temel ürünlerdeki bu artış, iftar sofrasının en sade halini bile önemli bir gider kalemine dönüştürüyor.
EVDE EKONOMİK İFTAR MENÜSÜ: KALEM KALEM HESAP
4 kişilik aile için geleneksel ve bütçe dostu bir menü şu şekilde hesaplanıyor:
Hurma (250-500 gr): 100-200 TL
Zeytin (500 gr): 100-200 TL
Peynir (300-500 gr): 100-200 TL
Mercimek çorbası malzemeleri: 80-150 TL
Ana yemek (tavuklu pilav, makarna veya sebze yemeği): 200-400 TL
Salata/yeşillik: 50-100 TL
Ramazan pidesi (2-3 adet): 50-100 TL
Tatlı (güllaç veya basit tatlı): 100-200 TL
İçecek (su/ev yapımı ayran): 20-50 TL
Bu tabloya göre toplam maliyet 800-1.600 TL aralığında değişiyor. Gerçekçi ortalama ise 1.000-1.500 TL bandında.
DIŞARIDA İFTAR ÇOK DAHA PAHALI
Evde hazırlanan menüye kıyasla dışarıda iftar yapmak çok daha yüksek maliyet anlamına geliyor.
Esnaf lokantalarında kişi başı menü 500 TL’den başlıyor. 4 kişilik bir aile için en az 2.000 TL gerekiyor.
Orta segment restoranlarda kişi başı 1.500-2.500 TL arası fiyatlarla toplam hesap 6.000-10.000 TL’ye ulaşıyor.
Lüks otellerde ise 4 kişilik iftar organizasyonları 20.000-31.000 TL bandına kadar çıkabiliyor.
Bazı mekanlarda 4 kişilik lüks bir iftar bedelinin, 800-1.000 TL’lik ramazan kolilerinden yaklaşık 30 adede denk gelmesi dikkat çekiyor.
UZMANLARDAN TASARRUF ÖNERİLERİ
Uzmanlar, Ramazan boyunca bütçeyi korumak için şu önerilerde bulunuyor:
Market indirim kataloglarını düzenli takip etmek
Toplu ve planlı alışveriş yapmak
İşlenmiş ürün yerine temel gıdalara yönelmek
Dışarıda iftar yerine evde hazırlamayı tercih etmek