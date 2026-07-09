Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda gözler çeyrek final mücadelelerine çevrildi.

Dev eşleşmeler öncesinde yapay zeka; takım form durumları, turnuva performansları, oyuncu kalitesi, sakatlıklar ve taktiksel dengeleri analiz ederek yarı finale yükselecek takımlara ilişkin tahminlerde bulundu. İşte maç maç öne çıkan değerlendirmeler...

FRANSA - FAS

Tahmin: Fransa tur atlar

Olasılık: %58 - %42

Skor tahmini: Fransa 2-1 Fas

Yapay zekaya göre; Fransa kadro kalitesi ve hücum gücüyle favori olsa da Fas turnuvanın en organize savunmalarından biri olarak dikkat çekiyor. Mbappe'nin bireysel kalitesi ile Hakimi önderliğindeki Fas'ın hızlı geçiş oyunlarının maçın kaderini belirlemesi bekleniyor.

İNGİLTERE - NORVEÇ

Tahmin: İngiltere tur atlar

Olasılık: %54 - %46

Skor tahmini: 1-1 (İngiltere uzatmalarda 2-1)

Çeyrek finalin en dengeli eşleşmesi olarak gösterilen mücadelede İngiltere tecrübesiyle öne çıkıyor. Ancak Haaland liderliğindeki Norveç'in kontra atak gücü nedeniyle maçın uzatmalara gitme ihtimali yüksek görülüyor.

İSPANYA - BELÇİKA

Tahmin: İspanya tur atlar

Olasılık: %63 - %37

Skor tahmini: İspanya 1-0 Belçika

Turnuvanın en istikrarlı ekiplerinden biri olarak gösterilen İspanya, topa hükmeden oyunu ve sağlam savunmasıyla favori konumunda. Belçika'nın en büyük kozu ise Kevin De Bruyne'nin yaratıcı pasları ve Courtois'nın kritik kurtarışları olacak.

ARJANTİN - İSVİÇRE

Tahmin: Arjantin tur atlar

Olasılık: %61 - %39

Skor tahmini: Arjantin 2-1 İsviçre

Son şampiyon Arjantin, eleme turlarında zaman zaman zorlansa da Lionel Messi liderliğinde favori gösteriliyor. İsviçre'nin disiplinli savunması ve Gregor Kobel'in performansı maçın uzun süre dengede kalmasını sağlayabilir. Ancak yapay zekaya göre Arjantin, kritik anlarda bireysel yıldızlarının fark yaratmasıyla yarı finale yükselen taraf olacak.

YAPAY ZEKANIN YARI FİNAL TAHMİNİ

Yapay zekanın analizine göre 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri şu şekilde oluşacak:

Fransa - İspanya

İngiltere- Arjantin