Günlük hayatta şeker tüketimini azaltmak isteyenlerin sıkça yöneldiği yapay tatlandırıcılar hakkında uzmanlardan ciddi bir uyarı geldi. Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uzm. Dr. İsmet Üstün, bu maddelerin sadece bağırsak dengesini bozmakla kalmayıp, beynin koruyucu bariyerini de olumsuz etkilediğini belirtti.

BEYİN BARİYERİ ZARAR GÖRÜYOR

Dr. Üstün, yapay tatlandırıcıların yol açtığı toksik maddelerin zamanla kan-beyin bariyerinin geçirgenliğini artırdığını vurguladı. Bu durumun zihinsel süreçleri doğrudan etkilediğini ifade eden Üstün, şu uyarıda bulundu:

"Beyinde iltihap oluşması; düşünme hızının yavaşlaması, konsantrasyon bozukluğu ve unutkanlık demektir. Süreç ilerledikçe bu durum demans ve alzaymır gibi ciddi hastalıkların gelişmesine zemin hazırlar."



BAĞIRSAK FLORASINDAN BEYNE UZANAN TEHLİKE

Aspartam, sukraloz ve sakkarin gibi yaygın kullanılan tatlandırıcıların "disbiyoz" adı verilen bakteri dengesizliğine yol açtığını belirten Üstün, bu dengesizliğin vücutta iltihaplanmayı tetiklediğini aktardı. Ayrıca, kontrolsüz tatlandırıcı kullanımının migren ve kronik baş ağrılarını da şiddetlendirebileceğine dikkat çekti.

ETİKET OKUMA ALIŞKANLIĞI ŞART

Besin endüstrisindeki gelişmelerle birlikte tatlandırıcıların artık sadece çayda değil, pek çok hazır gıdada yer aldığını hatırlatan Uzm. Dr. İsmet Üstün, beyin sağlığını korumak için işlenmiş gıdalardan uzak durulması ve doğal beslenmeye öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.