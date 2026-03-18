Tarihin gelmiş geçmiş en başarısız ekonomi bakanı Şimşek enflasyonu istediği noktaya bir türlü çekememişken yeni bahanesini buldu, İran kartına sarıldı. Ocak’ta don oldu bu kez de ülke enflasyonunu İran vurdu ona göre… İktidara yakınlığıyla bilinen CNN’in en gereğini yapan muhabirleri bile İran’da domatesin 16 TL olduğu yayınını yapmışken üstelik…



İÇİŞLERİ BAKANI ŞİMDİLİK KENDİ İÇİŞLERİNDE



İçişleri Bakanı’nın ise başka bir derdi var. Ne diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Ali Yerlikaya’nın giderayak yürürlüğü soktuğu, meclisin onayına dahi sunduğu bazı uygulamalar. Adam yasasız iptali ile canhıraş uğraşıyor şu sıralar. APP Plaka uygulamasından eski vekillere verilen kırmızı ışıkta geçme hakkına dek…



Bir de ataması yapılan ve yapılması beklenen emniyet müdürleri var tabi… Yeri değişecek olanları saymıyorum bile. Burada da titiz bir çalışma var. Polislerin şartlarının iyileştirilmesinden, siber suçlarla mücadele başta olmak üzere uyuşturucu ve kara para ticaretine daha derin ve hızlı ‘çökmeye’ kararlı bir içişleri bakanı var karşımızda. Terör suçlarının kapsamının genişletilmesi de bir diğer gündem konusu ama bizler bunu anca 3 ay sonra konuşacağız. Size bir sır vereyim mi, asıl tehlike tarikat ve cemaat yapılanmalarında. Burayı da markajına almış durumda…Yasa'madan yasa yapıcılar devreye girdi şüphesiz...

Neyse canım bir KHK’ye bakar. Allah partili Cumhurbaşkanımızın imzalarına zeval vermesin…



Aç parantez Erdoğan’ın da işi zor… Bir gün ‘’şunu yanlış yapmışız efendim bir imza rica edelim’’, diğer gün ‘’bu daha iyi olacak efendim bir imza rica edelim’’…

GÜRLEK GÜRLEYEBİLECEK Mİ?



Akın Gürlek ise şu sıralar CHP’nin başına açtığı mal varlığı iddiaları ile bir süre oyalanacak gibi görünüyor. Ancak onunda geride bekleyen işleri çok. ‘Türkiye bir hukuk devletidir’ bakanından, Türkiye bir iddianame devletidir’e ‘ geçmiş olmak zor. Gürlek hakkındaki iddialara yanıt verir ve bir daha bu işin üstüne bile düşmez. İlk iş seçim öncesi yapılacak olan bölgesel mahkemelerde değişiklikler, terörsüz Türkiye sürecinde af bekleyenler, olası yeni anayasa değişikliği ve elbette Cumhuriyet Halk Partisi…(Artık İmamoğlu demiyorum, bu iş İmamoğlu’nu çoktan aştı ve tüm muhalefet belediyelerine sıçradı. Artık hiçbir muhalefet partili belediye başkanı kendini güvende zannetmesin… İşini gücünü, nepotizme son vermeye ve devraldıkları başta olmak üzere tüm eylemlerini temize çeksin derim.

YEREL YÖNETİMLER YASASINDAKİ DEĞİŞİKLİK BAŞLIYOR

Yaklaşık 3 ay önce Erdoğan’ın Yerel Yönetimler yasasında değişikliğe gideceğini ilk kez Yeniçağ Gazetesi’ndeki köşemde yazmıştım… Sonra pek çok iktidar yanlısı yayın organı bunu doğrular haberler yaptı ve partili Cumhurbaşkanı Erdoğan’da bazı değişikliklere imzayı çoktan attı.



Belediye Başkanlarının yetki sınırlandırmasından, belediyenin bütçesine kadar AK Parti’nin yönetimine geçmek üzereler. Hatta size bir sır daha vereyim ‘SOSYAL YARDIMLARA KISITLAMA, VAKIF ve DERNEKLERE DUR!’ gelmek üzere. Zira yaparsa sosyal yardımı AK Parti yapar… Siz kimsiniz?



Ancak bunun için ilk öncelik Sosyal Politikalar ve Aile Bakanın görevden alınması, yerine şöyle cevval, Yusuf Tekin ya da Özlem Zengin tadında ‘peynir ekmekte yeriz’ diyebilecek, önüne gelenle kavga edecek ve kesinlikle İstanbul Sözleşmesine karşı bir bakan gelmesi olası. Bir tüyo vereyim mi alışılagelmişin dışında erkek olursa da şaşırmayın derim!

NE KABİNEYMİŞ BU BÖYLE!

Yalnız yeni bakanınız ya da bakanlarınız vekil değil… Erdoğan meclisteki sayısal çoğunluğu bozmayacak isimlerin peşinde. Önünde bir liste var mı var, Hasan Doğan ve Cevdet Yılmaz’la beraber son bir dokunuş hop değişti kabinenin 3 bakanı! Ancak bunun da vakti var... Önce İran meselesi çözülecek sonra Bayram hele bir geçecek!



Şimşek gidici diyenlere bir söz! Yapmayın Allah aşkına arkadaşlar, İngiliz Mehmet’i ancak getiren! götürebilir… O da gelecek seçime kadar mümkün değil… İş bu sebeple hazır vergi alınmıyorken nefesini alll ver… all ver!

CHP’DE MUTLAK BUTLAN OLACAK MI?



Olmayacak olsa İstanbul İl başkanlığında eş başkanlar neden var?

Özgür Özel, Bülent Arınç’tan ne ister? Ha daha sırada Bahçeli ziyareti var… Size,’’ Kadir gecesi de nazik telefonlarından dolayı görüşmüştük, şimdi de Terörsüz Türkiye Komisyonu için görüşüverdik’’ diyecek! Neyse izler görürsünüz… Peki, Bahçeli Özgür Özel’e randevu verir mi? Verir efendi verir. Hatta Özgür Bey’e tavsiyem en az 55 adet gül ve Yeraltı dizini izlesin şak diye verir!



TANJU ÖZCAN TUTUKSUZ MU YARGILANACAK?



Bunu da buraya son vuruş olarak ekleyeyim… Tanju Özcan için Ankara’da devreye girmeyen kalmamış. Milliyetçi camianın gözbebeği Özcan için duyumum o ki MHP’li eski isimlerinde de ricacı olduğu yönünde. Az sayıda belediye başkanı tutuksuz yargılanması devam ederken Tanju Özcan yakında ilk tutuksuz yargılanan belediye başkanı olursa şaşırmayın. Tanju’yu diğerlerinden ayıran ise İBB Davası ve iddialarına konu olmayışı…