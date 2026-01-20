Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'Biz yapalım' dediği ancak iktidarın 'Ulaştırma Bakanlığı yapacak' dediği Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı-Esenboğa Havaalanı Raylı Sistem Hattı Projesi için 2026 yılında sadece 125 bin liralık kaynak ayrıldı. Bu kaynağın 50 bin lirasını dış kredi oluşturuyor.

2019 yılında hazırlanan proje Metro aracı (54 adet), müşavirlik, raylı sistem inşaat, elektromekanik (37 km) işlerini kapsıyor. Projenin toplam maliyeti ise 146,9 milyar lira olarak öngörülüyor.

İktidarın açıkladığı yatırım planında 2026 yılında bu projeye sadece 125 bin lira ayrıldığı görüldüğü.

"HAVALİMANINA METRO OLMAYAN TEK BAŞKENT"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş projeyle ilgili bakanlıktan izin alamadıklarını belirterek, “Esenboğa Havaalanı Metrosu’nu ‘biz yapalım’ diyoruz, Ulaştırma Bakanlığı bize vermiyor. ‘Siz yapın’ diyoruz, onlar da yapmıyor. Avrupa’da havalimanına metro olmayan tek başkentiz” demişti

BAKAN URALOĞLU "2026'DA BAŞLAYACAK" DEMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise “YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı 36 kilometre uzunluğunda projelendirildi. Hat kapsamında, YHT Gar, Hastane, Demirlibahçe, Siteler, Solfasol, Kuyubaşı, Kuzey Ankara, Pursaklar, Sarayköy, Fuar, Esenboğa ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olmak üzere 12 istasyon bulunacak. Artık son aşamaya geldik. YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı’mızın yapım çalışmalarına 2026 yılında başlamayı hedefliyoruz” demişti.

VIP BİNASINA KAYNAK VAR

Bu arada Esenboğa Havaalanı’na yeni VIP binası yapılıyor. Bu yıl başlayacak projenin 2028 yılında tamamlanması planlanıyor. Programa göre projenin toplam tutarı 800 milyon lira. Bu yıl proje için 80 milyon lira yatırım yapılacak.