Kaynak: İHA

Tüm olumsuz yorumlara rağmen fizyoterapist olma hayalinden vazgeçmeyen genç kadın, bugün hem mesleğini başarıyla sürdürüyor hem de hayat arkadaşını bu yolculukta buldu.

UZUN TEDAVİ SONASI KONUŞMA BECERİSİNİ YENİDEN KAZANDI

Mersin'de yaşayan 31 yaşındaki Selcen Kankul Kurban, çocukluk yıllarında serebral palsinin etkileriyle mücadele etti. Bir dönem konuşma yetisini kaybeden, sol kolunu ve bacağını kullanmakta güçlük çeken Selcen, ailesinin desteği ve uzun süren fizik tedavi sayesinde hem konuşma becerisini yeniden kazandı hem de hareket kabiliyetini önemli ölçüde artırdı.

ÖN YARGILAR NEDENİYLE İŞ BULMAKTA ZORLANDI

Tedavi sürecinde kendisine destek olan fizyoterapistini örnek alan Selcen, aynı mesleği yapmaya karar verdi. İnönü Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden mezun olan genç kadın, mezuniyetin ardından ön yargılar nedeniyle iş bulmakta zorlandı. Pes etmeyerek Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde iki yıl boyunca gönüllü olarak görev yaptı.

HASTASIYLA ÜÇ YIL ÖNCE EVLENDİ

Selcen'in hayatını değiştiren bir başka dönüm noktası da bu hastanede yaşandı. 2019 yılında motosiklet kazası geçiren Tufan Kurban, fizik tedavi için hastaneye geldi. Tedavi sürecinde başlayan tanışıklıkları zamanla güçlü bir dostluğa, ardından da evliliğe uzanan bir aşk hikâyesine dönüştü. Çift, üç yıl önce hayatlarını birleştirdi.

Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde pediatrik fizyoterapist olarak görev yapan Selcen Kankul Kurban, eşiyle birlikte sosyal medyada engelli bireylerin yaşamına farkındalık kazandıran içerikler üretiyor.

"KALBİNİN GÜZELLİĞİNE HAYRAN OLDUM"

Eşi Tufan Kurban ise Selcen'e duyduğu hayranlığı, "Beni etkileyen pek çok özelliği vardı ancak en çok kalbinin güzelliğine hayran oldum." sözleriyle dile getirdi.