Yüzeyde Değil, Derinlikte

“Yansıma”, bu sergide bir yüzeyden geri dönen görüntüden çok daha fazlası. İnsan zihninin, belleğin ve algının iç içe geçtiği bir kavşak gibi ele alınıyor. Farklı disiplinlerden 33 sanatçı, bu kavramı kendi anlatım diliyle yorumlarken, ortaya çok katmanlı ve şiirsel bir bütün çıkıyor.

Sergide yer alan eserler; geçmişle bugün, iç dünya ile dış gerçeklik arasında kurulan görünmez bağları takip ediyor. Her iş, izleyiciyi kendi yansısıyla yüzleşmeye davet eden sessiz bir soru gibi duruyor. Bu sorular bazen bir biçimde, bazen bir boşlukta, bazen de bakışın tam ortasında beliriyor.

Mekânın Dönüşümü

Decollage Art Space, “Yansıma” ile mekânı yalnızca bir sergi alanı olmaktan çıkarıyor; düşüncenin dolaştığı, anlamın çoğaldığı bir durak hâline getiriyor. İzleyici, bu alanda yalnızca eserlerle değil, kendi algısıyla da karşılaşıyor.

Kadıköy’de konumlanan Decollage Art Space’te gerçekleşen sergi, sanatın dönüştürücü gücünü sessiz ama etkili bir dille hissetmek isteyenler için güçlü bir durak olmayı sürdürüyor.