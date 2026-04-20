YANMIŞ NAAŞ HAKKINDA CİNAYET DOSYASI

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kırsal alanda silahla vurulduktan sonra yakılmış halde naaşı bulunan Ramazan Er’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. 3 tutuklu sanık hakkında dava açıldı.

İKİ KARDEŞE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Bilal M. ve kardeşi Yusuf M. hakkında “tasarlayarak öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Nurullah Y. hakkında ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

NAAŞ 3 ANAHTARLA TEŞHİS EDİLDİ

İddianamede, 2 Ekim 2025’te Gürün ve Düzce mahalleleri arasındaki stabilize yol kenarında kayalık dibinde yanmış halde kimliği belirsiz bir ceset bulunduğu belirtildi. Olay yerinde bulunan 3 anahtar sayesinde cesedin, 3 Haziran 2025’te kaybolan Ramazan Er’e ait olduğu tespit edildi. İddianamede, Ramazan Er ile iki kardeş arasında kredi kartı üzerinden yapılan yaklaşık 150 bin liralık nakit çekimle başlayan ve 370 bin liraya kadar çıktığı belirtilen parasal husumet oluştuğu kaydedildi.

“SOĞUKKANLI PLAN” DETAYI

Savcılık, cinayetin ani bir öfke sonucu değil, planlama ve hazırlıkla gerçekleştirildiğini vurguladı. Adli tıp incelemesinde ölümün ateşli silah yaralanmasına bağlı olduğu, yakma eyleminin ise ölümden sonra delilleri yok etmeye yönelik gerçekleştirildiği belirtildi. İddianamede ayrıca 12 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği bilgisine yer verildi.