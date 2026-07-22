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Miami Heat, YouTube kanalında kısa süreliğine yayımladığı "LeBron James Tanıtım Basın Toplantısı" başlıklı canlı yayın bağlantısıyla gündeme oturdu.

27 Temmuz tarihini taşıyan paylaşımın kısa süre sonra silinmesinin ardından kulüp sözcüsü, ESPN'e yaptığı açıklamada bunun sosyal medya ekibinin hatası olduğunu belirtti.

LEBRON'UN KARARI BEKLENİYOR

Serbest oyuncu statüsünde bulunan LeBron James'in yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği henüz netlik kazanmadı.

ESPN'in haberine göre; Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers ve Miami Heat, yıldız oyuncunun en ciddi seçenekleri arasında yer alırken Golden State Warriors'ın da ilgilenen kulüpler arasında olduğu belirtiliyor.

LeBron James'in menajeri Rich Paul ise yıldız basketbolcunun geleceğiyle ilgili kararını ne zaman vereceğini henüz bilmediğini söyledi.

RILEY'DEN AÇIK DAVET

Miami Heat Başkanı Pat Riley de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, takıma yeni katılan Giannis Antetokounmpo ile birlikte LeBron James'i yeniden Miami'de görmekten memnuniyet duyacaklarını dile getirmişti.

24. NBA sezonuna hazırlanan LeBron James, Miami Heat formasıyla geçirdiği dört sezonda iki NBA şampiyonluğu yaşamıştı.