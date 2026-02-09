Günümüzde dijital bankacılığın yaygınlaşmasıyla birlikte sıkça karşılaşılan EFT veya havale hataları, ciddi hukuki sonuçları beraberinde getiriyor. Uzmanlar, hesabına yanlışlıkla para yatan vatandaşların bu tutarı harcamadan derhal bankalarıyla iletişime geçmeleri gerektiğinin altını çiziyor.

HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜK VAR

Türk Borçlar Kanunu’nun “sebepsiz zenginleşme” hükümleri uyarınca, hesabınıza yanlışlıkla yatan paranın sahibi siz değilsiniz. Gerekçesi veya miktarı ne olursa olsun, bu parayı göndericiye eksiksiz iade etmekle yükümlüsünüz. Parayı harcamak veya iade etmemek, göndericiye yasal yollara başvurma hakkı tanıyor.

İCRA TAKİBİ VE CEZAİ SORUMLULUK RİSKİ

Yanlışlıkla gelen parayı kullanmanız durumunda, gönderici kişi banka veya mahkeme kanalıyla icra takibi başlatabilir. Bu süreçte ana paranın yanı sıra; İşleyen faizler, yargılama giderleri, avukatlık ücretleri gibi ek mali yükümlülüklerle karşı karşıya kalabilirsiniz.

İşin sadece mali boyutu da yok. Türk Ceza Kanunu kapsamında, bu durum “kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf etme” suçu teşkil ediyor. Şikayet edilmesi halinde bir yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla yargılanmanız söz konusu olabilir.