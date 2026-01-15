Sağlıklı yaşam arayışıyla spor salonlarına yönelen bireylerin, profesyonel destek almadan uyguladıkları ağır antrenman programları ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirdi. Özellikle son yıllarda popülerleşen yüksek yoğunluklu interval antrenmanların (HIIT) ve kontrolsüz ağırlık kaldırma seanslarının, vücut biyomekaniğini bozarak fıtık ve eklem deformasyonlarına yol açtığı saptandı.

BİLİMSEL VERİLER VE OMURGA SAĞLIĞI

Amerikan Ortopedi Cerrahları Akademisi (AAOS) tarafından yayımlanan güncel raporlar, spor yaralanmalarının %30’unun yanlış teknik ve aşırı yüklenmeden kaynaklandığını ortaya koydu. Özellikle "deadlift" ve "squat" gibi temel hareketlerin yanlış formda yapılması, lumbal bölgedeki intervertebral disklere binen basıncı artırarak disk herniasyonu (bel fıtığı) riskini %45 oranında yükseltti.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mayo Clinic Ortopedi Uzmanı Dr. Edward Laskowski, kontrolsüz hareketlerin eklemler üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çekti. Laskowski, "Vücudun sınırlarını bilmeden yapılan ani ve rotasyonel hareketler, diz içindeki menisküs dokusunun makaslanma kuvvetine maruz kalmasına neden oldu. Bu durum, dokunun beslenmesini bozarak dejeneratif yırtılmaları tetikledi," şeklinde konuştu.

Harvard Medical School bünyesinde fiziksel tıp çalışmaları yürüten Dr. Julie Silver ise kas dengesizliğinin altını çizdi. Silver, "Isınma hareketleri ihmal edilerek başlanan antrenmanlarda, stabilizatör kaslar devreye girmediği için yük doğrudan eklemlere ve omurgaya bindi. Bu ihmal, sporcuların uzun vadede kronik ağrılarla ve cerrahi müdahale gerektiren tablolarla karşılaşmasına sebebiyet verdi," ifadelerini kullandı.

KRİTİK UYARILAR

Araştırmalar, özellikle 35 yaş üstü bireylerde bağ dokusunun esnekliğini kaybetmeye başladığını ve bu yaş grubunda bilinçsiz spor yapmanın sakatlanma oranlarını iki katına çıkardığını gösterdi. Uzmanlar, sporun bir uzman eşliğinde, kişiye özel postür analizinden sonra planlanması gerektiğini vurguladı.