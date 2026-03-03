Kortlarda üç maçın tamamlandığı sırada kameralara yansıyan görüntüler ve sosyal medya paylaşımlarında, tenisçiler, hakem ve top toplayıcı çocukların "Lütfen binanın içine girin" uyarısını duyduktan hemen sonra sahayı hızla terk ettiği görüldü.

Milli sporcu Yankı Erel'in Çek rakibi Marek Gengel ile yaptığı eleme turu karşılaşması da ilk setin henüz başında yarıda kesildi.

ATP tarafından dün yayımlanan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"ATP, Orta Doğu'da gelişen durumu yakından izlemekte olup oyuncularımız, destek ekipleri ve ilgili yerel makamlarla düzenli temas halindedir. Son ATP 500 etkinliğinin ardından az sayıda oyuncu ve ekip üyesinin Dubai'de kaldığını teyit edebiliriz. Onlar ve ekipleri, turnuvanın resmi otellerinde konaklamakta ve acil ihtiyaçları tam olarak desteklenmektedir. Koşullar elverdiğinde oyuncuların ve ekiplerinin güvenli bir şekilde ayrılmalarını sağlamak için uygun desteği sağlamaya devam edeceğiz."

Geçtiğimiz hafta sonu tamamlanan Dubai Tenis Şampiyonası'nın ardından Rus tenisçiler Andrey Rublev ile Daniil Medvedev'in yanı sıra medya mensupları, ATP personeli ve turnuva görevlilerinden oluşan yaklaşık 40 kişinin Dubai'den çıkış yapmaya çalıştığı haberlere yansımıştı.