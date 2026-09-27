Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Özata Denizcilik’e ilişkin son gelişmelerin yalnızca sermaye piyasaları açısından değil, savunma sanayii boyutuyla da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bağcıoğlu, Özata Tersanecilik ile bağlantılı şirketlerin yer aldığı projelerin kapsamlı şekilde mercek altına alınmasını istedi.

Bağcıoğlu’nun açıklaması, Özata Denizcilik yöneticileri hakkında devam eden adli süreç ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun şirket paylarındaki işlemlere ilişkin suç duyurularının ardından geldi. Şirket ise KAP açıklamasında, Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven ve Başkan Vekili Gökhan Ataseven hakkındaki tutuklama kararlarının devam eden soruşturma kapsamında alınmış birer tedbir olduğunu ve kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü niteliği taşımadığını bildirmişti.

“BÜTÜNCÜL BİÇİMDE İNCELENMELİ”

Bağcıoğlu, Savunma Sanayii Başkanlığına çağrıda bulunarak Özata Tersanecilik ve bağlantılı şirket yapısının savunma sanayiindeki proje ve sözleşmelerinin mali ve kurumsal yapı, ortaklık ve kontrol ilişkileri, sözleşme yükümlülükleri ile tedarik güvenliği açısından değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Kritik savunma projelerinde görev alan şirketlerin yalnızca teknik yeterliliklerinin değil, finansal yapılarının ve kurumsal yönetimlerinin de önemli olduğunu belirten Bağcıoğlu, yüklenici ve iş ortaklarının seçiminde uygulanan kriterlerin yeniden gözden geçirilmesini istedi.

“MESELE PEŞİNEN SUÇ İSNAT ETMEK DEĞİL”

Bağcıoğlu, çağrısının şirketlere peşinen suç isnadı anlamına gelmediğini de vurguladı. Yargı sürecinin kendi mecrasında devam edeceğini belirten Bağcıoğlu, savunma sanayiinde ortaya çıkabilecek mali veya kurumsal risklerin önceden belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.