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Kaynak: Haber Merkezi

Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, askeri sağlık sisteminin yeniden tesis edilmesine ilişkin dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Bağcıoğlu, Türkiye’nin yakın çevresinde devam eden çatışmalardan çıkarılması gereken önemli derslerden birinin askeri sağlık altyapısının önemi olduğunu belirtti.

“BİR TERCİH DEĞİL, MİLLİ GÜVENLİK ZORUNLULUĞU”

Askeri sağlık sisteminin yalnızca yaralanan personelin tedavisinden ibaret olmadığına dikkat çeken Bağcıoğlu, sistemin ordunun muharebe kapasitesinin korunmasında stratejik bir role sahip olduğunu söyledi.

Bağcıoğlu sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Çevremizde devam eden çatışmalardan Türkiye açısından çıkarılması gereken ders nettir.

Askeri Sağlık Sisteminin yeniden tesisi bir tercih değil, milli güvenlik zorunluluğudur.

Askeri sağlık sistemi yalnızca yaralı tedavi eden bir yapı değil, muharebe gücünü koruyan, personelin yeniden göreve dönmesini sağlayan ve ordunun savaşma azmini sürdüren stratejik bir kuvvet unsurudur.

Bu anlamsız inada son verilmeli, tüm kademe ve bileşenleri ile askeri sağlık istemi tekrar tesis edilmelidir."