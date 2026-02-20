Türkiye’de faaliyet gösteren İtalya’nın önde gelen pizza zincirlerinden Pizza Eat, internet üzerinden sipariş edilen pizzanın altının yanık çıkması üzerine olumsuz yorum yapan müşterisine ihtarname gönderdi. Müşteri, siparişini verdiği platform Yemeksepeti.com üzerinden şikayetini dile getirmişti.

2 YORUM İHTARNAMEYİ GETİRDİ

Müşteri, sipariş ettiği pizzanın altının kömür gibi olduğunu belirterek, Yemeksepeti kullanıcı yorumları bölümünde şu yorumları paylaştı:

“İtalyan pizzası hakkında en ufak bir fikre sahip olduğunuza emin misiniz?”

“Pizzanızın altı yanmamış, direk kömür olarak geldi. Hem param boşa gitti hem aç kaldım. Kutusuyla birlikte kömür yığını fotoğrafını paylaşıyorum.”

PİZZA EAT’İN İHTARNAME GÖNDERMESİ

Pizza Eat yetkilileri, müşterinin yorumlarını gördükten sonra gönderdiği ihtarnamede şikayetin kötü niyetli olduğunu ileri sürdü. İhtarnamede, ilk siparişten memnun kalmadığı halde ikinci kez sipariş verilmesinin kasıtlı bir davranış olarak değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca, iki yorumun da eleştiri sınırlarını aştığı ve markanın itibarı ile ticari değerine zarar verdiği iddia edildi.

Firma, ihtarname ile müşteriden iki gün içinde ilgili yorumları silmesini talep etti. Aksi halde, saygınlığı ve ticari itibarının zarar görmesi nedeniyle tüm maddi kayıplar için dava açılacağı uyarısı yapıldı. İhtarname, müşterinin ev adresine ise sipariş teslimat bilgileri üzerinden ulaşıldı.

YEMEKSEPETİ CEO’SUNDAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili olarak açıklama yapan Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, kullanıcı yorumlarının hem müşteri memnuniyeti hem de restoranların hizmet kalitesinin artırılması açısından önemli olduğunu vurguladı. Aydın, “Yemeksepeti olarak kullanıcı yorumlarını dikkatle takip ediyoruz. Tüm yorumlar şeffaf bir şekilde yayınlanmaya devam edecek. Bu olay özelinde, olası bir dava veya tazminat durumunda Yemeksepeti olarak mağduriyeti karşılayacağımızı taahhüt ediyoruz.” dedi.

PİZZA EAT’İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Konuyla ilgili olarak Pizza Eat’in avukatı tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu olay, restoranların müşteri yorumlarına yaklaşımı ve platformların sorumlulukları konusunda tartışmaları da beraberinde getirdi.