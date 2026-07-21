Son dönemde akıllı ev cihazlarının korsanlar tarafından ele geçirilerek izinsiz görüntü kaydedilmesi veya uygunsuz sesli iletiler gönderilmesi skandallarına bir yenisi daha eklendi. Bağımsız bir siber güvenlik araştırmacısı tarafından paylaşılan teknik analiz, Shark marka robot süpürgelerin bulut altyapısında ciddi bir dijital sertifika açığı bulunduğunu ortaya çıkardı. Sistemin temelindeki bu güvenlik eksikliği, tek bir süpürgeden elde edilen yetkilendirme sertifikasının, aynı bulut sunucusunu kullanan diğer binlerce Shark robot süpürgede de geçerli kılınabilmesine yol açıyor. Cihaz kimlik politikalarının tekil olarak sınırlandırılmamış olması, kötü niyetli kişilerin sisteme sızmasını son derece kolaylaştırıyor.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VE Wİ-Fİ ŞİFRELERİ TEHLİKEDE

Söz konusu sunucu açığını kullanan siber saldırganlar, hedef alınan robot süpürgenin kontrolünü uzaktan tamamen ellerine geçirebiliyor. Yetkisiz erişim sağlayan korsanlar; cihaz üzerindeki kameralardan canlı ev içi görüntüleri izleyebiliyor, robotun oda içindeki hareketlerini yönlendirebiliyor, hafızadaki detaylı ev haritalarını inceleyebiliyor ve cihazın belleğinde saklanan özel Wi-Fi ağ bilgilerini ele geçirebiliyor. Yaşanan bu durum, kullanıcıların kişisel mahremiyetini ve ev ağı güvenliğini doğrudan tehdit ediyor.

ŞİRKET SESSİZLİĞİNİ KORUYOR: TEK ÇÖZÜM İNTERNETİ KESMEK

Güvenlik araştırmacısı, tespit edilen bu ciddi güvenlik açığını geçtiğimiz mart ayında resmi kanallar üzerinden SharkNinja firmasına bildirdiğini ancak şirketten henüz bir dönüş alamadığını belirtti. Açığın kapatılması için cihazlara herhangi bir yazılım güncellemesi gönderilmesine gerek duyulmadığı, sorunun tamamen şirket sunucularında yapılacak basit bir erişim düzenlemesiyle çözülebileceği vurgulanıyor. Yetkililerden resmi bir yama veya açıklama gelene kadar SharkNinja kullanıcılarının alabileceği en etkili güvenlik önleminin, robot süpürgeleri Wi-Fi ağından çıkararak çevrim dışı kullanmak olduğu ifade ediliyor.