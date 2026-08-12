Yeniçağ Gazetesi
12 Ağustos 2026 Çarşamba
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Yangının ortasında mucize kurtarış: Ekipler o canı alevlerin arasında aldı

Yangının ortasında mucize kurtarış: Ekipler o canı alevlerin arasında aldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede park halindeki araçlara sıçradı. Rüzgarın etkisi ile alevler, yol kenarında duran araçları esir aldı.

Kaynak: DHA
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yangının ortasında mucize kurtarış: Ekipler o canı alevlerin arasında aldı - Resim: 1

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, park halindeki araçlara sıçradı. Yangında 1 TIR tamamen yanarken, 2 otomobil de zarar gördü.

1 10
Yangının ortasında mucize kurtarış: Ekipler o canı alevlerin arasında aldı - Resim: 2

Muhittin Mahallesi Nargile Sokak'taki otluk alanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yol kenarında bulunan park halindeki araçlara sıçradı.

2 10
Yangının ortasında mucize kurtarış: Ekipler o canı alevlerin arasında aldı - Resim: 3

İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de hortumla su sıkarak söndürmeye çalıştığı yangında, alevlerin sardığı TIR ile içinde elektrik trafosu bulunan dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi, 2 otomobil de zarar gördü.

3 10
Yangının ortasında mucize kurtarış: Ekipler o canı alevlerin arasında aldı - Resim: 4
4 10
Yangının ortasında mucize kurtarış: Ekipler o canı alevlerin arasında aldı - Resim: 5

Su verilerek müdahale edilen kaplumbağa, tedaviye alındı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

5 10
Yangının ortasında mucize kurtarış: Ekipler o canı alevlerin arasında aldı - Resim: 6
6 10
Yangının ortasında mucize kurtarış: Ekipler o canı alevlerin arasında aldı - Resim: 7
7 10
Yangının ortasında mucize kurtarış: Ekipler o canı alevlerin arasında aldı - Resim: 8
8 10
Yangının ortasında mucize kurtarış: Ekipler o canı alevlerin arasında aldı - Resim: 9
9 10
Yangının ortasında mucize kurtarış: Ekipler o canı alevlerin arasında aldı - Resim: 10
10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro