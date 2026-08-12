Yangının ortasında mucize kurtarış: Ekipler o canı alevlerin arasında aldı

İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de hortumla su sıkarak söndürmeye çalıştığı yangında, alevlerin sardığı TIR ile içinde elektrik trafosu bulunan dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi, 2 otomobil de zarar gördü.