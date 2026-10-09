Kaynak: İHA

Halifeler köyü Yukarı Harmanyeri mevkiinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Otluk alandan yükselen yoğun dumanları fark eden köylüler, traktöre bağladıkları yangın söndürme tankeriyle alevlere müdahale etti. Köylülerin zamanında müdahalesi yangının büyümesini önlerken, bölgeye ulaşan Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri ile Emet Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Hisarcık Orman İşletme Şefliği ekipleri de soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında yaklaşık 3 dekar alan zarar gördü.

Halifeler köyü muhtarı Mehmet Deniz, köylere dağıtılan yangın söndürme tankerlerinin önemine dikkat çekerek desteklerinden dolayı Hisarcık Kaymakamlığı'na teşekkür etti.