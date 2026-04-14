Bilecik’te çıkan ev yangınında dumanları fark eden yaşlı kadın canını son anda kurtardı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Poyra köyünde ikamet eden 88 yaşındaki N.E. isimli kadının evinde henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevlerin çıtırtısını duyan ve dumanları fark eden yaşlı kadın yangına yakalanmadan son anda evden çıkarak kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülerek sonrasında soğutma çalışması yapıldı.

Yangında ev içerisinde bulunan muhtelif eşyaların yandığı öğrenilirken, ekipler tarafından yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.