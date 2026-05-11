Kovancılar ilçesine bağlı Kuşçu köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ivedilikle sevk edilen Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri, yürüttükleri titiz çalışma neticesinde alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Ancak görevini tamamlayıp dönüş yoluna geçen ekipler, beklenmedik bir engelle karşılaştı.

Yağışlı hava nedeniyle ağırlaşan ve çamurla kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çeken itfaiye aracı, bir noktada saplanarak durdu. Aracın kendi imkanlarıyla çıkamadığını gören köy sakinleri, durumu fark eder etmez bölgeye gelerek yardım seferberliği başlattı.

Vatandaşlar bir yandan itfaiye aracını saplandığı yerden kurtarmak için çaba sarf ederken, diğer yandan dondurucu soğukta mahsur kalan personele moral verdi.

Kurtarma çalışmaları sürerken, dondurucu soğuktan etkilenen itfaiye erleri açık alanda ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Köylülerin yoğun desteği ve yürütülen çalışmalar sonucunda itfaiye aracı çamurdan çıkarıldı. Aracın kurtarılmasının ardından ekipler, köylülere teşekkür ederek normal görev güzergahlarına geri döndü.