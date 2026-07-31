Kumluca’nın Yazır Mahallesi’nde dün çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangının bilançosu netleşmeye başladı. Toplamda 10 evin zarar gördüğü, 50 evin tedbiren boşaltıldığı bölgede yangının izlerini silmek için kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, zararları yerinde inceleyerek gerekli yardımları organize etmek üzere sahada incelemelerini sürdürüyor.
Yangında zarar gören can dostlarının yardımına yetiştiler
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde meydana gelen ve 10 evin zarar görüp 50 evin tahliye edilmesine yol açan orman yangınının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi sahaya indi.Kaynak: İHA
YANGIN BÖLGESİNE HAYVAN AMBULANSI SEVK EDİLDİ
Yangından olumsuz etkilenen hayvanlar için Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı teyakkuza geçti. Bölgeye acilen hayvan ambulansı ve 2 veteriner aracı gönderildi. Dumandan zehirlenen, vücudunda yanık oluşan ya da yüksek ısı nedeniyle sağlık sorunu yaşayan kedi, köpek ve çiftlik hayvanlarına ilk müdahale yerinde yapıldı. Oksijen tedavisi, solunum desteği ile sıvı takviyesi sağlanan hayvanlardan durumu ağır olanların Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne nakledileceği belirtildi.
"TÜM EKİPLERİMİZLE VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ"
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak tüm ekiplerin Kumluca halkının yanında olduğunu ifade etti. Sahada görev yapan veteriner hekim Osman Samsunlu ise gelen talepler doğrultusunda hayvanlara solunum desteği, göz muayenesi ve tıbbi bakım sağladıklarını aktardı.
Yangın sırasında hayvanlarını araçlarla güvenli bölgelere taşıdığını belirten mahalle sakinlerinden Ahmet Aksoy da olay yerine hızla ulaşarak hayvanlarını tedavi eden büyükşehir ekiplerine teşekkür etti.