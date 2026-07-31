Yangında zarar gören can dostlarının yardımına yetiştiler

YANGIN BÖLGESİNE HAYVAN AMBULANSI SEVK EDİLDİ

Yangından olumsuz etkilenen hayvanlar için Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı teyakkuza geçti. Bölgeye acilen hayvan ambulansı ve 2 veteriner aracı gönderildi. Dumandan zehirlenen, vücudunda yanık oluşan ya da yüksek ısı nedeniyle sağlık sorunu yaşayan kedi, köpek ve çiftlik hayvanlarına ilk müdahale yerinde yapıldı. Oksijen tedavisi, solunum desteği ile sıvı takviyesi sağlanan hayvanlardan durumu ağır olanların Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne nakledileceği belirtildi.