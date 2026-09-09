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Kaynak: Haber Merkezi

Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ



Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Pınarlı Köyü’nde çıkan yangında zarar gören caminin yeniden yapılması amacıyla önemli bir adım atıldı.

Şavşat Kaymakamı Alperen Celepci, Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, İlçe Müftüsü Mahmut Yalabur ve köy halkıyla bir araya gelerek caminin yeniden inşa edilebileceği uygun alanlarda incelemelerde bulundu.

Köy halkının da görüşlerinin dinlendiği incelemelerde; caminin konumu, ulaşım imkânları, zeminin uygunluğu ve vatandaşların ihtiyaçları değerlendirilerek yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Yıllarca köy halkının dualarına, bayramlarına, cuma namazlarına, cenazelerine ve çocukluk hatıralarına ev sahipliği yapan caminin yangında zarar görmesi büyük üzüntüye neden olmuştu. Ancak devlet, yerel yönetim, din görevlileri ve köy halkının aynı amaç etrafında buluşması, Pınarlı’da hüznün yerini yeniden umuda bıraktı.

CELEPCİ: “BU CAMİ YALNIZCA BİR İBADETHANE DEĞİL, ORTAK HAFIZAMIZDIR”

Şavşat Kaymakamı Alperen Celepci, caminin köy halkı açısından taşıdığı manevi değerin farkında olduklarını belirterek şöyle konuştu:

“Yangında zarar gören camimiz, Pınarlı Köyümüz için yalnızca namaz kılınan bir ibadethane değildir. Burası nesillerin buluştuğu, çocukların Kur’an-ı Kerim öğrendiği, sevinçlerin ve acıların paylaşıldığı, köyümüzün ortak hafızasını taşıyan çok kıymetli bir mekândır.

Bugün Belediye Başkanımız, İlçe Müftümüz ve köy halkımızla birlikte camimizin yeniden yapılabileceği alanları yerinde inceledik. Vatandaşlarımızın görüşlerini dinleyerek en uygun yerin belirlenmesi için değerlendirmelerde bulunduk.

İnanıyorum ki devletimizin desteği, hayırseverlerimizin katkısı ve köy halkımızın dayanışmasıyla camimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Aynı yerde veya belirlenecek en uygun alanda yeniden ezan seslerinin yükseleceği günlere hep birlikte ulaşacağız. Pınarlı Köyümüz yalnız değildir. Devletimiz bütün imkânlarıyla vatandaşımızın yanındadır.”

AYDIN: “KÖYÜMÜZÜN HATIRALARINI YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın ise yangının yalnızca bir yapıya değil, köy halkının ortak hatıralarına da zarar verdiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Bu camide köyümüzün nice hatırası, duası ve emeği bulunuyordu. Burada çocuklarımız büyüdü, büyüklerimiz ibadet etti; bayramlarımızı, sevinçlerimizi ve acılarımızı birlikte yaşadık. Yangının ardından gördüğümüz manzara hepimizin yüreğini derinden yaraladı.

Ancak bugün burada oluşumuz, yalnızca bir yer incelemesi değildir. Bugün Pınarlı Köyümüzde yeniden doğan umudun ilk adımını atıyoruz. Kaymakamlığımız, müftülüğümüz, belediyemiz, köy halkımız ve hayırsever vatandaşlarımızla el ele vererek camimizi yeniden inşa edeceğiz.

İnşallah taşını hep birlikte koyacak, dualarımızı birlikte edecek ve aynı gökyüzüne yeniden ezan seslerinin yükseldiği günleri göreceğiz. Pınarlı Köyümüzün acısını da sevincini de paylaşmaya, üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazırız.”

KÖY HALKININ GÖRÜŞLERİ DİNLENDİ

İncelemeler sırasında köy sakinleri de caminin yeniden yapılması konusundaki düşünce ve taleplerini dile getirdi. Uygun alanın belirlenmesinin ardından gerekli teknik ve resmî çalışmaların başlatılması, caminin köyün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden inşa edilmesi hedefleniyor.

Yangının bıraktığı acının hâlâ taze olduğu Pınarlı Köyü’nde gerçekleştirilen bu buluşma, birlik ve dayanışmanın en anlamlı örneklerinden biri oldu.

Alevler bir yapıyı yaralamış olsa da Pınarlı Köyü’nün inancını, birlik ruhunu ve yeniden ayağa kalkma iradesini söndüremedi. Şimdi köy halkı, yeniden yükselecek minareden okunacak ilk ezanı umutla bekliyor.