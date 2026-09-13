Kaynak: İHA

Yangın, Nevşehir - Gülşehir kara yolu üzerindeki Nar beldesi Çalıbağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak bağ evlerinin bulunduğu bölgeye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, Orman Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Müdürlüğüne ait arazözler ve İl Özel İdaresine bağlı iş makineleriyle müdahale edildi.

ALEVLERİN ARASINDA BULDULAR

Yangına müdahale sırasında alevlerin arasında ağır yaralanmış bir kirpi bulan Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hayvanı güvenli bölgeye çıkardı. Vücudunda yanıklar oluşan ve yaşam belirtisi oldukça zayıf olan kirpiye ekipler ve çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Kirpi, üzerine su dökülerek soğutuldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kirpinin yeniden hareket etmeye başladığı görüldü.