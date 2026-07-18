Kaynak: ANKA

Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden aileler adına, faciada annesi Gülçin, ağabeyi Şenol ve 11 yaşındaki yeğeni Mina'yı kaybeden Oktay Akişli'nin, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin yargı önünde hesap vermesi" talebiyle 11 Temmuz'da Bolu Adliyesi'nden Ankara'ya başlattığı 186 kilometrelik "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü", Ulus Atatürk Heykeli önünde sona erdi.

Yürüyüş sonrası yapılan basın açıklamasında konuşan Akişli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi, "Beni en iyi anlayacak tek kişi var. O da annesine benim kadar düşkün olan Cumhurbaşkanımızdır. Annesini kaybetmiş bir evlat var. Annesinin adaletini sekiz gündür o yollarda arayan bir evlat var. Bu sese kulak versin. Başka bir şey demeyeceğim" ifadelerini kullandı.

FACİADA 8 YAKININI KAYBEDEN GÜLTEKİN: "AYAKLARIMIZ PATLAYARAK BURAYA GELDİK”

Yangında 8 yakınını kaybeden Yüksel Gültekin ise Yaklaşık 10 aydır Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri hakkında iddianame hazırlanmadığını belirterek, "Yalnızca adalet sağlanması için yürüdüğümüzü, asla kırmayacağımızı, dökmeyeceğimizi, bize yakışanın hukukun içerisinde yürümek olduğunu söyledik. Ayaklarımız patlayarak buraya kadar geldik" dedi.

BAKAN GÜRLEK'E ÇAĞRI

Cumhuriyet'in ilk Adalet Bakanlarından Mahmut Esat Bozkurt'un savcılara yönelik sözlerini hatırlatan Gültekin, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e seslenerek, "Sayın Bakanım, lütfen 2026 Türkiye'sinde, Cumhuriyet savcılığının dosyasında 'Bunlar birinci derece sorumludur' denildikten sonra 10 aydır iddianame düzenlenmeyen dosya için pazartesi günü talimat verin. Bizim derdimiz siyasi değil. Bizi yalnızca 78 ailenin yürek yangını bağlıyor" diye konuştu.

"SİZ CUMHURBAŞKANI'NI DA MI DİNLEMİYORSUNUZ?"

Yangında sorumluluğu bulunduğunu öne sürdüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerini de eleştiren Gültekin, şunları kaydetti:

"Bunların arkasında, adını ağzıma almak istemediğim duyarsız, hissiyatsız, merhametsiz Turizm Bakanı var. Turizm Bakanı'nın arkasında kim var? Cumhurbaşkanı olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı, Turizm Bakanı'nın gözünün içine baka baka, 'Bu olayın failleri mutlaka yargılanacak' dedi. Ya siz Cumhurbaşkanı'nı da mı dinlemiyorsunuz? Devlette nasıl bir çetesiniz? Devlette nasıl bir menfaat şebekesisiniz? Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Bu ETS Neşe'nin ve diğerlerinin hala devletin en yetkili yerlerinde oturmasını biz izah edemiyoruz. Şunu söyleyeyim, biz bu işin peşini bırakmayız. Bakın, bugün Ulus'tan sesleniyoruz. Yarın gideceğimiz yer Turizm Bakanlığı'nın önü olacak. Bunu herkes bilsin. Biz bu işin peşini bırakmayız."

DANIŞTAY 9. DAİRE BAŞKANI: "FAİLLER GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE, YARGI ÖNÜNE ÇIKARILMIYOR”

Bolu Grand Kartal Otel yangınında oğlunu kaybeden Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay da Yaklaşık 20 yıl önce işlenen faili meçhul cinayetlerin dahi aydınlatılabildiğini hatırlatarak, "Kartalkaya faciasındaki dosyamızda failler gözümüzün önündeyken bunlar yargının önüne çıkarılamıyorsa burada bir sorun vardır. Ama bu sorun devletten kaynaklanmıyor. Devlet yetkisini kullanan kamu görevlilerinden kaynaklanıyor. Devletin itibarını ayağa kaldırmak ve yargıya olan güveni artırmak için yürüdük" diye konuştu.

"DOSYA NEDEN 10 AYDIR BEKLİYOR?"

Ana davanın sonuçlandığını, otel işletmecileri ve diğer sanıklar hakkında verilen kararın istinaf aşamasını geçerek Yargıtay'a taşındığını hatırlatan Gençbay, kamu görevlileri yönünden ise adli sürecin hala işletilemediğini belirterek, "Adalet geciktirilemez. Eksik adalet, adalet değildir" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın soruşturma izni vermemesi nedeniyle sürecin uzadığını söyleyen Gençbay, Danıştay 1. Dairesi'nin 25 Eylül 2025 tarihinde Bakanlığın kararını kaldırarak soruşturma yapılması ve iddianame hazırlanması için dosyayı Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiğini hatırlattı.

Aradan yaklaşık 10 ay geçmesine rağmen iddianamenin hazırlanmadığını belirten Gençbay, "Ana davadaki bütün deliller ortada, bilirkişi raporunda sorumlular açıkça belirtilmiş durumda. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na soruyoruz, dosya neden 10 aydır bekliyor?" dedi.

"SAYIN BAKAN DANIŞTAY MAHALLENİZİN BAKKALI DEĞİL"

Gençbay, "Bir diğer husus Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. Ben hayatımda bunun kadar yargıyla dalga geçen, bunun kadar hukuku dikkate almayan bir bakan görmedim, tanımadım. Danıştay 1. Dairesi iki defa karar veriyor, 'Yanlış yapıyorsunuz' diyor Sayın Bakan. Daha önce görevden almış olduğunuz eski bir müfettişe soruşturma izni verip, 'gerçek sorumlularla ilgili bir değerlendirme yapmadan bu dosyayı buraya gönderemezsiniz' diyerek Danıştay 1. Dairesi dosyayı iki kez Çalışma Bakanlığı'na geri gönderiyor. O Çalışma Bakanı da iki kez aynı şekilde, görevden aldığı eski müfettiş hakkında soruşturma izni vererek, diğerleriyle ilgili herhangi bir değerlendirme ve karar vermeden dosyayı gönderiyor. Sayın Bakan, Danıştay 1. Dairesi mahallenizin bakkalı değil. Yargı adına verilmiş bir kararı ciddiye almak zorundasınız" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'nın da önceki valiler hakkında soruşturma izni taleplerine ilişkin Ankara İdare Mahkemesi'nin kararını bir yıldır uygulamadığını söyleyen Gençbay, "İdare mahkemesi kararlarını uygulamak anayasal bir görevdir. Uygulamamak ise anayasal bir suçtur" dedi.

AİLELERDEN ORTAK ÇAĞRI: "EKSİKSİZ YARGILAMA İSTİYORUZ"

Yangında yakınlarını kaybeden aileler adına yapılan ortak açıklamada, amaçlarının, bağımsız mahkemelerde yürütülecek adil ve eksiksiz bir yargılama olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına, Danıştay Birinci Dairesi'nin soruşturma izni verdiği kamu görevlileri hakkındaki adli sürecin daha fazla geciktirilmemesi ve elde edilen delillerin değerlendirilerek hukukun gereğinin yerine getirilmesi çağrısı yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına da seslenilen açıklamada, Danıştay kararlarının eksiksiz uygulanması, soruşturma izinlerine ilişkin idari süreçlerin gecikmeksizin tamamlanması ve bağımsız yargının görevini yapmasının önündeki usule ilişkin engellerin kaldırılması istendi.

Basın açıklamasının sonunda, otel yangını faciasında hayatını kaybeden kişiler adına beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı.