Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi Ata Sokak’taki bir evde, 7 Mayıs'ta saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye 2 asayiş ve 1 trafik jandarma timi ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan jandarma ekibindeki personel, içeride yalnız olduğu öğrenilen Naide Doğrular’ı yoğun duman ve alevlere rağmen içeri girerek kucağına alıp, dışarı çıkardı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, jandarma personelinin kadını kucağında evden çıkardığı, sokakta güvenli bölgeye taşıyarak bir sandalyeye oturttuğu görüldü.

Dumandan etkilenen Doğrular, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Evde hasar oluşurken, Doğrular, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Elektrikli sobadan çıktığı değerlendirilen yangına ilişkin soruşturma sürüyor.