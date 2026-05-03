Karabük’te çıkan ev yangınında hem panik hem de duygulandıran anlar yaşandı.

Olay, Safranbolu ilçesi Barış Mahallesi’nde bulunan iki katlı müstakil evde meydana geldi. Evden yükselen dumanı fark eden 76 yaşındaki ev sahibi, kendisini dışarı atarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sırasında evde mahsur kalan bir kedi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Kurtarma sırasında görevli bir itfaiye eri başından hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan itfaiyecinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangında evde hasar meydana gelirken, kurtarılan kedi barınağa götürüldü. Olayın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.