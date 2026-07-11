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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 5 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı. İtfaiye ve emniyet ekiplerinin müdahale ettiği sırada binaya giren Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın, riskli alanda kamera eşliğinde bulunarak video çekimi yapması sosyal medyada tepki çekti. Yılmaz'ın görüntüleri tartışma yarattı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Sözcü'de yer alan habere göre, yangın anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından video klip formatında paylaşan Belediye Başkanı Umut Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir iş merkezinde çıkan yangının ardından, Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ve sulama araçlarımızla birlikte hızla olay yerine intikal ederek, emniyet güçlerimiz ve itfaiye ekipleri ile koordineli şekilde yangına müdahale ettik ve çevre güvenliğini sağladık. Belediyemiz, tüm imkânlarıyla olay anından itibaren sahada seferber oldu. En büyük tesellimiz ise çok şükür herhangi bir can kaybının

yaşanmamış olmasıdır. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

VİDEOSU SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Belediye Başkanı Yılmaz'ın paylaştığı videoya tepki gösterildi. Başkanın yangın alanında güvenlik kurallarını hiçe sayarak kamerayla dolaşması "şov" olarak nitelendirildi.

Tepkiler şu şekilde oldu:

"Hiçbir kişisel koruyucu önlem almadan yangının olduğu binaya nasıl girersiniz? İş güvenliği kurallarına uyun ki sizi gören insanlar iş güvenliği kurallarına uysun. Şovu bırakın

lütfen!!!"

"Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı değil sanki TikTok fenomeni gibi biri bu Umut Yılmaz. Gaziantep Halıcılar Sarayı'nda çıkan yangında resmen şov peşinde koştu, kamera kayıt yapıp sosyal medya fenomeni gibi paylaşım yaptı. İş yapar gibi görünmeyin, iş yapın, iş."