Kaynak: İHA

Kahramanmaraş'ta bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 engelli kardeş, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir binanın 1. katındaki evde çıkan yangında engelli olduğu öğrenilen Mustafa Saltalı (46), Esra Saltalı (44) ile Muhammed Ali Saltalı (31) hayatını kaybederken, anne Hatice ve diğer oğlu Abdulgani Saltalı ise yaralanmıştı. Yangında hayatını kaybeden kardeşler için cenaze töreni düzenlendi. Abdülhamid Han Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Helallik alınması sonrası engelli kardeşler, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Yangında kardeşlerini kaybeden Mikail Saltalı, "Yaşanan olaydan dolayı çok üzgünüz. Allah'ın emri. Toplamda biz 8 kardeştik, 5 erkek, 3 kız. 3 engelli kardeşim vefat etti. Ben olay günü Çağlayancerit Mahallesi'ndeydim. Haberi apartman sitesinin mesaj grubunda gördüm ve geldim. Geldiğimde kardeşlerim vefat etmişti. Annem elinden geleni yaptı. Ağabeyim 46 yaşındaydı ve ona rağmen yıllarca baktı. Annem her zaman evlatlarının yanındaydı, gözlerinin önünde onları kaybetti. Ev kullanılmayacak durumda. Sağ olsun belediyemiz bize gereken yardımı gösteriyor" diye konuştu.

Cenazeye Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.