Yeniçağ Gazetesi
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Yangın villalara kadar dayandı: Gölbaşı alevlere teslim

Ankara Gölbaşı’nda villaların yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, helikopterler ve karadan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / DHA / İHA
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Yangın villalara kadar dayandı: Gölbaşı alevlere teslim - Resim: 1

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde villaların bulunduğu bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı.

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Yangın villalara kadar dayandı: Gölbaşı alevlere teslim - Resim: 2

Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

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Yangın villalara kadar dayandı: Gölbaşı alevlere teslim - Resim: 3

Taşpınar Mahallesi'nde Çiçek Kent Sitesi yakınındaki ormanlık alanda, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Yangın villalara kadar dayandı: Gölbaşı alevlere teslim - Resim: 4
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Yangın villalara kadar dayandı: Gölbaşı alevlere teslim - Resim: 5

İtfaiye ekipleriyle birlikte orman işletme müdürlüğü ekipleri de arazöz ve tankerlerle yangına müdahale etti.

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Yangın villalara kadar dayandı: Gölbaşı alevlere teslim - Resim: 6

Ayrıca, 3 yangın söndürme helikopteri ile de havadan müdahale edildi. Helikopterler Mogan Gölü'nden aldıkları suyu alevlerin üzerine boşaltarak, yangının yayılmasını önlemeye çalıştı.

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Yangın villalara kadar dayandı: Gölbaşı alevlere teslim - Resim: 7

Söndürme çalışmaları sırasında bölgedeki villa tipi evlerde oturanlar tahliye edildi.

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Yangın villalara kadar dayandı: Gölbaşı alevlere teslim - Resim: 8

Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yangının enerjisi düşürülerek, kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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Yangın villalara kadar dayandı: Gölbaşı alevlere teslim - Resim: 9
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Yangın villalara kadar dayandı: Gölbaşı alevlere teslim - Resim: 18
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Yangın villalara kadar dayandı: Gölbaşı alevlere teslim - Resim: 19
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Yangın villalara kadar dayandı: Gölbaşı alevlere teslim - Resim: 21
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Yangın villalara kadar dayandı: Gölbaşı alevlere teslim - Resim: 22
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