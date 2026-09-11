Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde villaların bulunduğu bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangın villalara kadar dayandı: Gölbaşı alevlere teslim
Ankara Gölbaşı’nda villaların yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, helikopterler ve karadan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışması sürüyor.Kaynak: AA / DHA / İHA
Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.
Taşpınar Mahallesi'nde Çiçek Kent Sitesi yakınındaki ormanlık alanda, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekipleriyle birlikte orman işletme müdürlüğü ekipleri de arazöz ve tankerlerle yangına müdahale etti.
Ayrıca, 3 yangın söndürme helikopteri ile de havadan müdahale edildi. Helikopterler Mogan Gölü'nden aldıkları suyu alevlerin üzerine boşaltarak, yangının yayılmasını önlemeye çalıştı.
Söndürme çalışmaları sırasında bölgedeki villa tipi evlerde oturanlar tahliye edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yangının enerjisi düşürülerek, kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.