Olay, 21 Mayıs Perşembe günü saat 17.50 sıralarında Şişli'nin Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın en üst katındaki daireden dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinleri durumu vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede adrese intikal eden ekipler, yangına müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. İtfaiye görevlilerinin söndürme işlemlerinin ardından içeride yaptığı ilk incelemelerde, dairede uyuşturucu madde yetiştirmek amacıyla kurulduğu değerlendirilen özel düzenekler tespit edildi.

YANGININ ELEKTRİK SİSTEMİNDEN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Yapılan incelemelerde, yangının uyuşturucu yetiştirme düzeneğinde kullanılan elektrik sisteminden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. İtfaiye ekiplerinin durumu emniyete bildirmesi üzerine olay yerine Şişli Asayiş Büro Amirliği ve Şişli Motosikletli Polis Timleri sevk edildi. Ekipler, evde bulunan Volkan K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 4 bin 800 lira nakit para, cep telefonu ve 2 adet araç anahtarı bulundu.

YARIM MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU VE EKİPMAN ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında, yangının çıktığı dairede ve şüpheliye ait araçlarda detaylı aramalar gerçekleştirildi. Aramalar neticesinde; uyuşturucu yetiştirme işlemlerinde kullanılan hassas terazi, pompa sistemi, şırınga, çeşitli gübreler, sıvı besin maddeleri ve çok sayıda üretim malzemesi ele geçirildi. Bunların yanı sıra, siyah bir çöp poşeti içerisine gizlenmiş, piyasa değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu belirtilen 900 gram kenevir ile saksılarda yetişen 30 kök kenevir bitkisi bulundu. Ele geçirilen tüm malzemelere ve uyuşturucu maddelere incelenmek üzere polis tarafından el konuldu.

SUÇ KAYDI BULUNAN ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgusunda 5 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen zanlı Volkan K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu kapsamında mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çıkan yangın ve uyuşturucu serasıyla ilgili başlatılan adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.