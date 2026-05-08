İstanbul’un Mecidiyeköy semtinde çıkan yangını takip eden bir gazeteci ile itfaiye personeli arasında yaşanan gerginlik gündem oldu. Yangın bölgesinde görev yapan muhabir, görüntü aldığı sırada bir itfaiye çalışanının fiziksel müdahalesine maruz kaldığını öne sürdü. Olay anı hem gazetecinin kamerasına hem de çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

İddiaya göre DHA muhabiri, yangın alanındaki çalışmaları kayıt altına aldığı sırada itfaiye personeliyle tartışma yaşadı. Kısa sürede büyüyen gerginlikte muhabirin tokatlı saldırıya uğradığı iddia edildi. Görüntülerde gazetecinin çevrede bulunan diğer görevlilere dönerek, “Bana vurabilir mi, söyleyin” sözleriyle tepki gösterdiği duyuldu.

Olayın ardından taraflar arasında karşılıklı suçlamalar dikkat çekti. İddiaların odağındaki itfaiye personeli ise kendisini savunarak, “Siz onun ne yaptığını biliyor musunuz? Boğazımı sıktı” ifadelerini kullandı.