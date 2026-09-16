Yangın süsü verilen vahşette perde kaldırıldı: Çaldıkları altınlar katilin rotasını çizdi

Açıklamada ayrıca, "Jandarma Genel Komutanlığına bağlı JASAT'larca; 2026 yılında 12 bin 280 nitelikli olayın 11 bin 808’i aydınlatıldı. Bu yıl JASAT'ın dahil olduğu 209 kasten öldürme olayının ise tamamı çözüldü. Ayrıca; kasten öldürme olaylarında firari olarak aranan 24 şüpheli şahıs hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılması sağlandı. Kahraman jandarmamızı, JASAT'ımızı, Asayiş Daire Başkanlığımızı, Elazığ İl Jandarma Komutanlığımızı, Karakoçan Cumhuriyet Savcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.