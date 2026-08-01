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Kaynak: AA / DHA

Türkiye’nin birçok noktasında yangın kabusu devam ediyor. Antalya’nın Alanya ilçesi, Aydın’ın Çine ilçesi, Balıkesir Susurluk, Gömeç ve Marmara Adası’nda başlayan orman yangınları hala sürerken ekipler, büyük bir mücadeleyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE ORMAN YANGINI!

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Tepe Mahallesi yakınlarında, öğle saatlerinde başlayan orman yangınına ekipler, havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Yapılan ihbar üzerine, bölgeye yönlendirilen ekipler, yangına 3 helikopter, 2 uçak, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ile çok sayıda teknik personel ile müdahale ediyor.

BALIKESİR’DE 3 NOKTADA YANGIN ÇIKTI!

Balıkesir’in 3 farklı noktasında ise orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Susurluk ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi’nde, geçtiğimiz gün tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler, 7 uçak, 4 helikopter, 26 arazöz, 11 itfaiye aracı, 11 su tankeri, 2 dozer, 2 kepçe, 3 TOMA, 4 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı ve 395 personelle yangına müdahale ediyor.

Alevlerin yaklaştığı 438 nüfuslu Yıldız, 333 nüfuslu Bozen ile 228 nüfuslu Gökçeağaç mahallelerini tahliye ihtimaline karşı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nce 4 otobüs, Susurluk Belediyesi tarafından 4 minibüs bölgeye yönlendirildi.

Havanın kararmasıyla havadan müdahale sona ererken, ekipler karadan yangınla mücadelesini gece boyu sürdürdü. Alevler Kepsut ilçesine doğru ilerlerken, meşe, karaçam, kızılçam, kayın ve gürgen ağaçlarından oluşan ormandaki yangında 450 hektarlık alan zarar gördü. Rüzgarın da hızını azaltmasıyla yangının ilerleyişi kısmen kontrol altına alındı.

MARMARA ADASI’NDA DA ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR!

Marmara Adası’nın güney sahilinde yer alan Topağaç Mahallesi’nde de, saat 12.00 sıralarında orman yangını çıkarken geniş tarım arazilerinin bulunduğu bölgedeki elevler, rüzgarın da şiddetiyle büyüdü. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine yakın bir bölgede çıktığı bildirilirken çalışmaların devam ettiği bildirildi.

GÖMEÇ’TE KISMI TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde bulunan Kumgedik Mahallesi’nde ise, 29 Temmuz'da başlayan yangın hala sürüyor. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürfe içerisinde çam ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı.

Bölgeye sevk edilen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kızılay ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) ekiplerinin, alevlere 7 uçak, 7 helikopter, 80 arazöz, 40 itfaiye aracı, 57 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 139 hizmet aracı, 13 dozer, 25 kepçe ve greyder, 3 TOMA, 10 otobüs, 8 ambulans ve 455 personel ile 60 orman gönüllüsü ayrıca çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale ediyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler Gömeç'in Kubaşlar ve Ulubeyler ile Ayvalık'ın Tıfıllar, Hacıveliler ve Çamoba kırsal mahallelerine yaklaşırken Hacıveliler ve Tıfıllar'da tahliye hazırlıkları yapıldı. Hacıveliler Mahallesi'nde 30, Çamoba'da 16, Tıfıllar'da ise 7 kişi olmak üzere toplam 53 kişi, devlet yurduna yerleştirildi. Yetkililer, mahallelerde tam tahliye kararı alınmadığını, tedbir amacıyla kısmi tahliye gerçekleştirildiğini ifade edildi.

5 KİŞİ YARALANDI!

Yangına müdahale edilirken 2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli, 1 İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli, 1 Orman İşletme personeli ve 1 sivil vatandaş yaralandı. 5 yaralının, Ayvalık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı belirtildi.

ALEVLER İZMİR'İN BERGAMA İLÇESİNE KADAR ULAŞTI

Engebeli arazi ve şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangında alevler, İzmir'in Bergama ilçesine kadar ulaştı. Yangında 1000 hektardan fazla alan etkilenirken, dün bazı noktalarda rüzgarın etkisiyle alevlerin yeniden yükseldi. Arazide farklı noktalarda çıkan alevlere vatandaşların müdahalesiyle yangının çevreye yayılmasının önüne geçildi.

Söndürme çalışmaları günün ilk ışıkları ile 2 helikopterle havadan tekrar müdahaleye başlanırken ekipler ağırlıklı olarak Bağyüzü Mahallesi'nde söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

AYDIN’DA YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ!

Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Kavşit Mahallesi’nde , geçtiğimiz gün meydana gelen yangına ise, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler başta olmak üzere alevlere uçak ve helikopterlerle, çok sayıda iş makinesi, arazöz, su tankeri ve orman işçisiyle müdahale ediliyor. Bölgede AFAD ekipleri, UMKE, jandarma, polis, itfaiye, sağlık ekipleri, DSİ ekipleri ve STK'lar da görev aldı.

Alevler nedeniyle Kavşit Mahallesi’ndeki bazı yayla evleri zarar görürken, söndürme çalışmalarına katılan 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın sebebiyle Mutaflar Mahallesi'nin bir kısmı ve Dutluoluk Mahallesi tahliye edildi. Tahliye edilen hayvanlar da ilçenin hayvan pazarında güvenli alana alındı.

Yangına gece boyunca karadan müdahale sürerken, havanın aydınlanmasıyla birlikte hava araçları da yeniden çalışmalara başladı. Ekipler ikinci günde 9 helikopter, 3 uçak ile havadan, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer, 315 personel ile alevlere müdahale etti. Aydın Valisi Osman Varol'un dün yaptığı açıklamaya göre, 3 yerleşim yeri boşaltıldı. Yaklaşık 550 kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

32'si sivil, 9'u kamu görevlisi olmak üzere toplamda 41 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu, içlerinde 4 kişinin orta derece sağlık problemi olduğu açıklandı.

“ÇOK YANGIN OLDU AMA BU ŞEKİLDE GÖRMEDİK”

Yangın nedeniyle tahliye edilen Dutluoluk Mahallesi’nde yaşayan 76 yaşındaki Sultan Yaldırak “Böyle bir yangın daha önce hiç görmedim. Çok yangın oldu ara ara ama bu şekilde görmedik. Yangın başladığında, evdeydik. Komşumuz yangını haber verdi. Apar topar geldik, gece buradaydık, evlere giremedik. Köyde birçok kişinin zeytinliği yandı. Köyümüz yanacak diye çok korktuk. Geliş, gidiş yok. Üzülüyoruz, her yer kapkara oldu. Yaşadıklarımız unutulmayacak, buranın doğası bitti" ifadelerini kullandı.