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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te İsmetpaşa Mahallesi İbrahimbey Caddesi üzerinde bir işletmenin baca kısmındaki kurumların tutuşması nedeni ile 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden söz konusu adrese itfaiye ekibi talep edildi.

İhbarı alan Bilecik Belediyesine bağlı 2 itfaiye aracı söz konusu adrese kısa sürede ulaştı. Ancak itfaiye araçlar cadde başına gelişigüzel park etmiş araçlar ve motosikletler nedeni ile Atatürk Bulvarından İbrahimbey Caddesine dönüş yapamadı.

Bölgeye itfaiye araçlarının dönüşüne yardımcı olmak üzere trafik ekibi yönlendirilirken, bir itfaiye erinin itfaiye aracının dönüş yapabilmesi için engel olan motosikleti çekmeye çalıştığı görüldü.

Yangın ihbarı yapılan adreste bacadaki kurumların tutuşması nedeni ile işletme sahibinin tedbir amaçlı 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunduğu öğrenilirken olayda herhangi olumsuz bir durum yaşanmadı.

İHBAR DAHA ACİL BİR DURUM İÇİN YAPILMIŞ OLSA SONUCU NE OLURDU?

Öte yandan çevredeki vatandaşlar İtfaiye aracının caddeye dönüşüne engel olan araçlara tepki göstererek, “İhbar daha acil bir durum için yapılmış olsa sonucu ne olurdu?” diye sordular. Bilecik’te gündüz saatlerinde yaşanan bu olay Bilecik’te özellikle dar cadde ve sokaklarda yapılan gelişigüzel parklanmaların nelere sebep olabileceğini de gözler önüne sermiş oldu.