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Kaynak: İHA

Karabük merkeze bağlı Burunsuz köyünün Çay Mahallesi mevkisinde, Halil Yıldırım'a ait bahçenin yol kenarındaki bölümünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. Kuru otların tutuşması ve rüzgarın şiddetini artırması üzerine alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Durumu fark eden çevre sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle birlikte, bölgeye hızla itfaiye personeli, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin zamanında ve koordineli bir şekilde gerçekleştirdiği müdahale sayesinde, alevler etraftaki evlere sirayet etmeden tamamen söndürüldü.

Söndürme çalışmaları yürütülürken, jandarma personeli alevlerin arasında kalan bir anne kaplumbağa ile yavrularını fark etti. Görevliler, kaplumbağaları hemen bulundukları tehlikeli bölgeden alarak zarar görmeyecekleri güvenli bir alana bıraktı.

Yangın neticesinde hasar gören yaklaşık 2 dönümlük arazi, havadan dron kamerası ile kayıt altına alındı.