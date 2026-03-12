Yandex’ten araç ekranlarına yeni navigasyon özelliği

Navigasyon uyarıları araç ekranında
Yandex Türkiye, Apple CarPlay ve Android Auto ile kullanılan Yandex Maps uygulamasında rota yönlendirme özelliklerini genişletti.
Navigasyon uyarıları araç ekranında
Yeni güncellemeyle birlikte sürücüler, yaklaşan manevralar ve navigasyon uyarılarını araçların baş üstü göstergesinde (HUD) ve direksiyon arkasındaki dijital gösterge ekranında görüntüleyebilecek.
Bu sayede sürücüler anlık hız bilgisi, yaklaşan dönüşler ve şerit yönlendirmelerini tek bakışta takip edebilecek.
Gözler yoldan ayrılmayacak
Yeni özellikle birlikte navigasyon bilgileri doğrudan sürücünün görüş alanına yansıtılıyor.
Böylece sürücüler rota değişikliklerine önceden hazırlanabiliyor ve gözlerini yoldan ayırmadan trafiğe odaklanabiliyor.
Yandex Maps ve Yandex Navi’de kullanılabilecek
Güncelleme Türkiye’de hem Yandex Maps hem de Yandex Navi uygulamalarında kullanılabiliyor.
Özelliğin aktif hale gelmesi için uygulamanın en güncel sürümünün yüklenmesi ve aracın Apple CarPlay veya Android Auto üzerinden baş üstü gösterge ya da dijital gösterge ekranı entegrasyonunu desteklemesi gerekiyor.
Uyumluluk araç modeline, donanım paketine ve yazılım sürümüne göre değişebiliyor. Bu nedenle sürücülere araç kılavuzlarını incelemeleri veya yetkili bayilerden bilgi almaları öneriliyor.
Yandex Türkiye, yeni güncellemeyle sürüşü daha pratik hale getiren ve sürücülere yolculuk sırasında daha fazla bilgi sağlayan navigasyon çözümleri geliştirmeye devam edeceğini belirtti.