Yeniçağ Gazetesi
12 Mart 2026 Perşembe
İstanbul
Anasayfa Teknoloji Yandex’ten araç ekranlarına yeni navigasyon özelliği

Yandex’ten araç ekranlarına yeni navigasyon özelliği

Yandex Türkiye, Apple CarPlay ve Android Auto üzerinden kullanılan Yandex Maps uygulamasına yeni rota yönlendirme özellikleri ekledi. Güncellemeyle sürücüler navigasyon uyarılarını araç ekranlarından daha kolay takip edebilecek.

Abdullah Kerzi
Yandex'ten araç ekranlarına yeni navigasyon özelliği

Navigasyon uyarıları araç ekranında

Yandex Türkiye, Apple CarPlay ve Android Auto ile kullanılan Yandex Maps uygulamasında rota yönlendirme özelliklerini genişletti.


Yandex'ten araç ekranlarına yeni navigasyon özelliği

Yeni güncellemeyle birlikte sürücüler, yaklaşan manevralar ve navigasyon uyarılarını araçların baş üstü göstergesinde (HUD) ve direksiyon arkasındaki dijital gösterge ekranında görüntüleyebilecek.


Yandex'ten araç ekranlarına yeni navigasyon özelliği

Bu sayede sürücüler anlık hız bilgisi, yaklaşan dönüşler ve şerit yönlendirmelerini tek bakışta takip edebilecek.


Yandex'ten araç ekranlarına yeni navigasyon özelliği

Gözler yoldan ayrılmayacak

Yeni özellikle birlikte navigasyon bilgileri doğrudan sürücünün görüş alanına yansıtılıyor.


Yandex'ten araç ekranlarına yeni navigasyon özelliği

Böylece sürücüler rota değişikliklerine önceden hazırlanabiliyor ve gözlerini yoldan ayırmadan trafiğe odaklanabiliyor.


Yandex'ten araç ekranlarına yeni navigasyon özelliği

Yandex Maps ve Yandex Navi’de kullanılabilecek

Güncelleme Türkiye’de hem Yandex Maps hem de Yandex Navi uygulamalarında kullanılabiliyor.


Yandex'ten araç ekranlarına yeni navigasyon özelliği

Özelliğin aktif hale gelmesi için uygulamanın en güncel sürümünün yüklenmesi ve aracın Apple CarPlay veya Android Auto üzerinden baş üstü gösterge ya da dijital gösterge ekranı entegrasyonunu desteklemesi gerekiyor.


Yandex'ten araç ekranlarına yeni navigasyon özelliği

Uyumluluk araç modeline, donanım paketine ve yazılım sürümüne göre değişebiliyor. Bu nedenle sürücülere araç kılavuzlarını incelemeleri veya yetkili bayilerden bilgi almaları öneriliyor.


Yandex'ten araç ekranlarına yeni navigasyon özelliği

Yandex Türkiye, yeni güncellemeyle sürüşü daha pratik hale getiren ve sürücülere yolculuk sırasında daha fazla bilgi sağlayan navigasyon çözümleri geliştirmeye devam edeceğini belirtti.


Kaynak: AA
