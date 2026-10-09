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Reuters'ın haberine göre Rus teknoloji ve yapay zeka şirketi Yandex, Moskova'nın güneybatısındaki Kaluga bölgesinde bulunan veri merkezinin İHA saldırısının hedefi olduğunu açıkladı.

Şirket, saldırının ardından veri merkezindeki birkaç modülün tamamen kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Yandex tarafından yapılan açıklamada saldırı nedeniyle can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Veri merkezinde oluşan hasar nedeniyle şirketin bazı hizmetlerinde ise aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Şirketin yapay zeka modellerini geliştirmek için kullandığı üç süper bilgisayardan ikisinin yer aldığı Ryazan'daki tesiste de hasar tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Son dönemde Rusya ve Ukrayna'nın ekonomik hedeflere yönelik İHA saldırıları genişledi. Enerji tesisleri, rafineriler, limanlar, petrol ve tahıl taşıyan gemiler ile e-ticaret depolarının ardından veri merkezleri de saldırıların hedefleri arasına girdi.