Yandex Maps, tarafından yapılan açıklamaya göre, uygulama, rota göstermenin yanı sıra yolculuk boyunca gerçek zamanlı yönlendirme yaparak kullanıcıların doğru durağa yürümesine, uygun taşıta binmesine ve ne zaman ineceğini bilmesine olanak sağlıyor.

Metro, otobüs, tramvay ve feribot gibi farklı ulaşım türlerinde, özellikle aktarmalı ve bilinmeyen güzergahlarda yolculukları takip etmeyi kolaylaştıran özellik, araç navigasyonuna benzer şekilde çalışan sistemiyle kullanıcının konumunu takip ederek, seçilen rotayla eşleştiriliyor. Böylece uygulama, yolculuğun canlı ilerleyişini gösterebiliyor ve uygun yönlendirmeleri yapabiliyor.

Yolculuk durumu arka planda ve kilit ekranında görüntülenebilirken, yolculuğa başlamak için kullanıcıların varış noktalarını girmesi, uygun rotayı seçmesi ve "Git" butonuna dokunması yeterli oluyor. Kullanıcılar rota detayları bölümünden yolculuğu inceleyebiliyor ve gerektiğinde etaplar arasında manuel geçiş olabiliyor.

Rota bilgilerinin yolculuk başlamadan önce sunulmasıyla alternatifler karşılaştırılarak önceden planlama yapılabiliyor. Hangi çıkışın kullanılacağı, nerede aktarma yapılacağı ya da bir sonraki otobüs veya vapurun geliş zamanı gibi detaylar da sefer öncesinde öğrenilebiliyor.

İSTANBULKART İLE BİR KAMPANYA YÜRÜTÜLÜYOR

Şehir içi ulaşım dahil farklı hizmetler arasında kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında şirket, İstanbulkart ile bir kampanya da yürütüyor. Yandex AI uygulamasını indirip 5 gün boyunca görevleri tamamlayan kullanıcılar, İstanbulkart Mobil dijital hesaplarına 200 lira yükleme kazanabiliyor.

Söz konusu tutar, İstanbulkart'ın geçerli olduğu süpermarketlerden giyim mağazalarına, restoranlardan kafelere, yemek teslimat uygulamalarından taksilere kadar İstanbul genelinde 100 binden fazla noktada kullanılabiliyor. Kampanya, 31 Mayıs'a kadar devam edecek.