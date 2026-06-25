Türkiye'deki dijital ulaşım ağını hızla büyüten Yandex Go; İzmir, Antalya, Ankara, Mersin ve Adana'nın ardından hizmet zincirine İstanbul'u da ekledi. Şirket, Türkiye genelindeki mobilite operasyonlarını ve altyapısını güçlendirmek adına 100 milyon dolarlık büyük bir yatırım taahhüdünde bulundu. Yaklaşık 16 milyon nüfusa sahip İstanbul’un kronikleşen ulaşım ve taksi sorununa akıllı çözümler üretmeyi amaçlayan platform, pazara hızlı bir giriş yapmak adına yeni kullanıcılarına ilk yolculuklarında net yüzde 50 indirim fırsatı tanımlıyor. Megakentteki operasyonlarına tamamen dijital taksi çağırma deneyimi, maksimum güvenlik ve minimum bekleme süresi odaklı başlayan servis, şimdiden İstanbulluların günlük ulaşım alışkanlıklarında güçlü bir alternatif olmaya aday görünüyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ SİSTEMLE TRAFİKTE ZAMAN TASARRUFU SAĞLANACAK

İstanbul’un yoğun trafik yapısı göz önünde bulundurularak optimize edilen uygulama, sürücü ile yolcuları en ideal ve hızlı rotada buluşturmak için gelişmiş yapay zeka algoritmalarından yararlanıyor. Şirketin paylaştığı analiz verilerine göre, akıllı rota optimizasyonu sayesinde araçların yolculara tahmini varış süresi 3 dakikanın altına indirilirken, şehir içi yolculuk sürelerinde de sefer başına ortalama yüzde 7'lik bir kısalma elde ediliyor. Platform, kullanıcılarına ilk etapta günlük ve uygun fiyatlı seyahatler için "Ekonomi" ile daha üst segment bir deneyim arayanlar için "Konfor" olmak üzere iki farklı hizmet kategorisi sunuyor. Şoförlerin boş km oranlarını azaltarak verimliliği artırmayı hedefleyen sistem, yolculuk öncesi doğrulama ve güzergah izleme gibi tüm aşamaları tek bir dijital güvenlik merkezi altında topluyor.

DİJİTAL ULAŞIM PAZARINDA REKABET ÜST SEVİYEYE ÇIKIYOR

Yandex Go'nun dev bir bütçe ve iddialı bir kampanyayla İstanbul sahasına inmesi, şehirde aktif olarak faaliyet gösteren mevcut dijital taksi çağırma platformları arasındaki rekabeti de zirveye taşıdı. Hem taksi şoförleri hem de yolcular için yeni bir gelir ve ulaşım kanalı oluşturan sistem, lisanslı taksiler üzerinden yasal mevzuata uygun şekilde çalışıyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yandex Türkiye yetkilileri, Türkiye pazarına olan bağlılıklarının ciddi ve uzun vadeli olduğunu belirterek, İstanbul operasyonlarının büyüme hızına paralel olarak ilerleyen aylarda yeni hizmet kategorilerini de devreye almayı planladıklarını aktardı. İstanbullu kullanıcılar, akıllı telefonlarına uygulamayı indirerek sunulan indirimli mobilite hizmetinden hemen faydalanabiliyor.