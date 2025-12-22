Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Ersoy’a yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Ersoy, ifadesinde “Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım” demişti. Gözaltına alındıktan sonra serbest kalan spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin de uyuşturucu testinin pozitif olduğu öğrenildi. Uyuşturucu operasyonunda son olarak iş insanı Burak Ateş ve Münever Karabulut cinayetini işleyen Cem Garipoğlu’nun kuzeni Kasım Garipoğlu tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonu kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrılmıştı. Saran için adli kontrol şartıyla serbest bırakılması yönünde karar verilmişti.

YANDAŞLARIN İDDİALARI

Yandaş medyada gazeteciler ise kulis bilgileri paylaşmaya devam etti. Şamil Tayyar uyuşturucu operasyonu ile ilgili, “Mehmet Akif Ersoy’la ilgili ne kadar iddia varsa, o iddialardan daha ağır bir isim var ama onunla ilgili bir işlem yapılmadı” demişti. Cem Küçük ise “Bu iş genişler. Bu olay 50-100 kişiye uzanacak, bürokratlar, sporcular, sanatçılar ve ekonomistler var” derken, 3 büyük isme daha operasyonun gideceğini belirtmişti.

'BİR KULÜP ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ DAHA İFADEYE ÇAĞRILACAK'

Bir kulis ise iktidara yakın A Haber’den geldi. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nin kapıları mesai saatlerinin bitmiş olmasına rağmen iktidar medyasından A Haber'e açılması ise dikkat çekti. Canlı yayında açıklamalarda bulunan yandaş Sabah’ın Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, “O hanımefendinin telefonundan çıkan öyle şeyler var ki önümüzdeki günlerde yine önemli üç büyük kulüpten birisinin üst düzey bir yöneticisi de ifadeye çağırılacak” iddiasında bulundu.

'CEBECİ GECELERİN SONUCUNDA BAZI ÇEKİMLER YAPILIYOR'

Şimşek, Cebeci'nin telefonunu işaret ederek, "Gecelerin sonucunda bazı çekimler yapılıyor. Bunlara ilişkin sonuçlar telefonundan çıktı. Enterasan videolar ve fotoğraflar alıyor. Görüştüğü isimler ise sadece bir alanda değil her alanda. Bu kişileri seçiyorlar" ifadelerini kullandı.