Özgür Özel’in uzatmaların son dakikasında (bugün) açıkladığı belgeler, ortaya koyduğu tapu kayıtları ve dillendirdiği iddialar ortalığı kasıp kavuracak cinsten. “Başka demokratik bir ülkede böyle bir şey olsa ne olurdu” diye sormaya gerek yok. Ne olduğu ne olacağı da yaşanan tecrübelerle sabit!..

İşin, benim açımdan, gazetecilik mesleği açısından en acı yanlarından birine değineceğim. Malum!.. Türkiye, medya açısından ana hatları ile 3’e bölünmüş durumda. Saray yandaşları… CHP yandaşları… Azınlıkta kalan doğru ve tarafsız medya organları…

Özgür Özel’in basın toplantısına başlar başlamaz, önce saray yandaşı haber kanallarını turladım. Müthiş sükse yapmıştı; Gezi Parkı eylemleri sırasında CNN Türk’ün yayınladığı Penguen belgesini hatırlarsınız!.. Saray yandaşı da olsalar, Türkiye gündemini sarsacak ve konu başlığı belli olan böyle bir basın toplantısını nasıl görmezden gelebilirlerdi?.. En azından habercilik namusunu kurtarmak babından bir “gir-çık” da mı yapamazlardı?.. Yapmadılar!.. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un basın toplantısını verdiler. AKP genel başkanı Tayyip Erdoğan’ın cami açılışı törenini canlı canlı verdiler. Hiçbir şey olmuyormuş gibi yaptılar!..

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iddialarını sıraladıktan sonra, basın toplantısında gazetecilere seslenerek, “bu adamlara bunları sorun, teyp tutun” dedi. İçimden acı acı güldüm!.. Sanki, Özgür Özel, o iddiaların saraya sorulamayacağını bilmiyor mu?.. Yanlışlıkla ciğer yemişçesine o soruları yöneltmeyi aklından dahi geçiren gazetecinin bir daha saltanat uçağına davet edilmeyeceğini, anında maaşına zam işine son verileceğini bilmiyor mu?.. Penguen belgeseli bugünler için değil mi?..

***

“Yargıya güven”…

Sadece başımdan geçen nicelerinden birinin örneğini vereyim;

TRT’de FETÖ’cü kadrolaşmayı BELGELERİYLE yazıp, dava edildikten sonra ilk mahkemeyi kazandığım halde hem de 15 Temmuz hain kalkışmasından sonra İstinaf ’ta üst yargı yolları kapatılarak aleyhime sonuçlanan davadan ceza almış biri olarak, Özgür Özel’in basın toplantısını acı tebessümler içinde izledim!..

Buradan, Özgür Özel’e seslenmek isterim…

Akın Gürlek’in mal varlıklarını açıklamak ile siyasi olarak nereye varmayı hedefliyor?..

Eğer, amacı sadece Ekrem İmamoğlu’nun sıkıntılarına deva olmak değilse, yargıda kirliliği tüm çıplaklığı ile gözler önüne sermek ise , bağırsakların temizlenerek temiz yargı düzenini Türkiye’de tekrar tesis edilmesine katkı sağlamak ise, yargıda FETÖ borsasının üstüne neden aynı kararlılıkla gitmiyor? Ve hatta üzerine gitmeyi düşünüyor mu?..

Yargıda FETÖ borsası üzerine yazılmış kitaplar varken… Ve hatta AKP’li ünlü isim Şamil Tayyar bile söz konusunu borsada milyon dolarların döndüğünü iddia eden paylaşımlar yaparken… Ve hatta saray yandaşı “gazeteci-yazar” Cem Küçük bile bir zamanlar FETÖ borsasını anlatırken…

Özgür Özel neden suskun kalıyor?.. Bu suskunluğun penguen belgeseli ile ilgisi var mı?.. Yargıdaki tek sıkıntı Akın Gürlek mi?..

Yoksa başta yargı olmak üzere, devlet yapıları içinde yuvalanan hain FETÖ’cüler temizlendi de bizim mi haberimiz olmadı!..