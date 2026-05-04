Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü Başkanı Teresito Bacolcol, 2 Mayıs Cumartesi günü yanardağın güneybatı yamacından sıcak kaya parçaları, kül ve gaz akışı gerçekleştiğini açıkladı.

Yetkililer, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını belirtirken, yoğun kül bulutlarının 87 yerleşim birimine kadar ulaştığını ve görüş mesafesini ciddi şekilde azalttığını vurguladı.

Kül yağışı sebebiyle yüzlerce ailenin güvenli bölgelere taşındığı, ayrıca çevredeki tarım alanlarının da zarar gördüğü ifade edildi.

Filipinler, depremler ve volkanik hareketlerin sıkça görüldüğü ve “Ateş Kuşağı” olarak bilinen Pasifik fay hattı üzerinde yer alıyor.