Ünye-Samsun kara yolu Akçay mevkiinde bugün saat 14.00 sıralarında seyir halindeki 60 ACU 054 plakalı TIR'ın çekici kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekti. Kendini emniyete alabilmek için dışarı attı. Kısa sürede büyüyen alevler, çekici kısmını sararken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Ordu ve Samsun’dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, dorseye sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle kara yolunda trafik bir süre durma noktasına geldi. TIR’ın çekicisinin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi.