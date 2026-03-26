Olay, Cizre-Nusaybin kara yolu üzerindeki Kurumcu köyü mevkiinde bulunan İsmail Ebul-İz El-Cezeri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cizre istikametinden Nusaybin yönüne doğru ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 73 FG 183 plakalı tırın motor bölümünde, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede tırı saran dumanları fark eden sürücü, soğukkanlılığını koruyarak aracı hemen emniyet şeridine çekti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonrası araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Araçtan inerek kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalışan sürücü, alevlerin bir anda kupayı sarması üzerine durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, tazyikli ve köpüklü su kullanarak alevlere müdahale etti. Yoğun çabalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ancak tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının ardından tırdan geriye bir demir yığını kaldı.



