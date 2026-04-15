Siirt il merkezine bağlı Kalender köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen yangında, Mahmut Gürgen yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken henüz tespit edilemeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.

Kısa sürede büyüyen yangın tüm aracı sardı. Sürücü Mahmut Gürgen, eşi ve iki çocuğuyla birlikte araçtan çıkarak güvenli alana geçti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.