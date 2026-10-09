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Kaynak: DHA

Manisa'nın Kula ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın sırasında fenalaşan ev sahibi Metin Balcı hayatını kaybetti. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 23.30 sıralarında Seyitali Mahallesi 184 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Metin Balcı ve ailesinin yaşadığı iki katlı ahşap evin üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede ikinci katı sarması üzerine Balcı ve ailesi evden çıkarak kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

EVİNİ İZLERKEN FENALAŞTI

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken evinin yanışını izleyen 56 yaşındaki Metin Balcı aniden fenalaştı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Balcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ahşap evin alt katı da zarar görürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Kula Kaymakamı Talha Altuntaş ile Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de bölgeye gelerek olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.