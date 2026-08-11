Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Yamaçtan kopan kaya parçaları yolu kilitledi: Ulaşım durma noktasına geldi

Yamaçtan kopan kaya parçaları yolu kilitledi: Ulaşım durma noktasına geldi

Bingöl'de etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi Yedisu-Karlıova kara yolunu kapattı. Ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA
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Yamaçtan kopan kaya parçaları yolu kilitledi: Ulaşım durma noktasına geldi - Resim: 1

Bingöl’de, etkili olan sağanak nedeniyle oluşan heyelan sonucu Yedisu-Karlıova kara yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolun açılması için çalışması sürüyor.

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Yamaçtan kopan kaya parçaları yolu kilitledi: Ulaşım durma noktasına geldi - Resim: 2

Yedisu-Karlıova kara yolu, Elmalı köyü mevkisinde meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle toprağın yumuşaması sonucu heyelan meydana geldi.

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Yamaçtan kopan kaya parçaları yolu kilitledi: Ulaşım durma noktasına geldi - Resim: 3

Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekiplerince yolun trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.

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Yamaçtan kopan kaya parçaları yolu kilitledi: Ulaşım durma noktasına geldi - Resim: 4
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Yamaçtan kopan kaya parçaları yolu kilitledi: Ulaşım durma noktasına geldi - Resim: 5
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Yamaçtan kopan kaya parçaları yolu kilitledi: Ulaşım durma noktasına geldi - Resim: 6
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Yamaçtan kopan kaya parçaları yolu kilitledi: Ulaşım durma noktasına geldi - Resim: 7
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Yamaçtan kopan kaya parçaları yolu kilitledi: Ulaşım durma noktasına geldi - Resim: 8
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Yamaçtan kopan kaya parçaları yolu kilitledi: Ulaşım durma noktasına geldi - Resim: 9
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Yamaçtan kopan kaya parçaları yolu kilitledi: Ulaşım durma noktasına geldi - Resim: 10
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